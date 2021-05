En abril hubo déficit comercial con Brasil por segundo mes en el año

Las exportaciones totalizaron US$ 825 millones mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 897 millones

La balanza comercial con Brasil registró un déficit de US$ 73 millones para la Argentina en abril último, siendo el segundo mes consecutivo con resultado negativo.

Así lo indicaron los datos de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (SECINT) brasileña.

Esto a pesar de que las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 51,8% con respecto a abril de 2020, al pasar de US$ 543 millones a US$ 825 millones, con lo que mostraron una fuerte aceleración con respecto a los primeros tres meses del año.

De esta forma, las exportaciones hacia Brasil acumulan cuatro meses de aumentos interanuales consecutivos y una expansión del 22,9% interanual durante el período enero-abril 2021.

Las exportaciones e importaciones crecieron a un ritmo récord debido fundamentalmente a la comparación con el momento de cierre más estricto del año pasado, por la pandemia.

En el primer cuatrimestre del año, el saldo comercial acumula un resultado negativo de US$ 54 millones, indicó la consultora ABECEB.

El año cerraría con un déficit comercial de US$ 1.852 millones, más que duplicando los US$ 729 millones de 2020.

Esto sería producto de un mayor dinamismo en las importaciones (+42,3%) que en las exportaciones (+32,1%).

En abril, las exportaciones totalizaron US$ 825 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 897 millones.

"El resultado de abril implica un deterioro de US$ 139 millones con respecto al registro en igual mes de 2020 (+USD 66 millones)", según ABECEB.

Por su parte, el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) mejoró US$ 702 millones (+68,8%) en el cuarto mes del año, al pasar de US$ 1.020 millones a US$ 1.722 millones, lo que refleja un fuerte efecto base de comparación tras la irrupción total de la pandemia en ambos países en abril de 2020.

De esta forma, en el primer cuatrimestre del año, el saldo comercial acumula un leve resultado negativo de US$ 54 millones y representa un deterioro de US$ 222 millones en comparación al mismo período del año previo (+USD 168 millones).

Teniendo en cuenta los productos con mayor participación durante abril, las ventas externas de vehículos para transporte de mercaderías y para pasajeros traccionaron el crecimiento de las exportaciones, agregadas con una suba de US$ 111 millones (+187%) y de US$ 89 millones (+828%), respectivamente.

Durante el período enero-abril de 2021, las exportaciones de energía eléctrica (especialmente de enero y febrero) explicaron gran parte del buen dinamismo de las ventas externas agregadas a Brasil, ya que se incrementaron US$ 466 millones (tras nulos registros en el primer cuatrimestre de 2020), cuando las exportaciones totales aumentaron US$ 643 millones.

