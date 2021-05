Tras avance de obras, la Escuela Nº 60 volvió a las clases presenciales

Estacion Plus Crespo

Debido a la pandemia, el ciclo lectivo 2021 se fijó bimodal, es decir, con clases virtuales y presenciales de manera alternada. Sin embargo, la Escuela Secundaria Nº 60 "Bicentenario" tenía pendiente el regreso a las aulas de los estudiantes, dado que las condiciones edilicias no eran las adecuadas. Esos contratiempos están quedando atrás y de hecho, la rectora Elizabeth Buldra manifestó a FM Estación Plus Crespo: "A partir del jueves pasado, por la tarde, volvieron los chicos a la modalidad presencial. Están desarrollando 4 horas diarias en el establecimiento. Fue un momento muy esperado, porque los alumnos y los docentes estaban esperando poder mantener ese encuentro, más allá de los cuidados que requiere. Se sigue acompañando el aprendizaje con la plataforma Juana Manso, pero se suma la presencialidad".



En cuanto a las concreciones y etapas pendientes, la directiva señaló: "Teníamos un ingreso de agua debajo del ascensor, había cedido una cámara de desagüe y eso ya se solucionó. Esperaremos alguna lluvia copiosa, como para saber si quedó arreglado en forma definitiva, pero por lo que se pudo ver, estaría terminado. Se está colocando la membrana en el techo, donde tenemos filtraciones y luego se avanzará sobre la parte eléctrica, porque se vio afectada en un pasillo. Queda la reparación del cielorraso de un aula y ya tendríamos las obras finalizadas". En tal sentido, quien dirige la institución sostuvo que se continúan los trabajos de manera constante, salvo cuando el clima no permite realizar determinadas tareas.

Respecto de la incidencia de los contagios de Covid-19 en el desarrollo de la currícula y el dictado de clases, Buldra indicó: "Hemos tenido dos burbujas aisladas, que incluso ya retoman la presencialidad en estos días. Cuando una burbuja se aisla, esos alumnos continúan con clases virtuales vía Zoom y otras herramientas. Hasta el momento, la infección no ha generado demasiados inconvenientes. En realidad, estamos muy satisfechos por cómo los chicos cumplen con el protocolo, respetan el espacio asignado para la recreación en los recreos, está funcionando bien y notamos que lo han asumido con responsabilidad", destacó.