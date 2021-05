La fiesta clandestina en Libertador San Martín reunió también personas de Crespo y Seguí

Estacion Plus Crespo

La Policía descativó una fiesta clandestina en el ejido de Libertador San Martín, procedimiento que conllevó varias horas de intervención práctica en el predio, sumado a la tarea administrativa que desencadena. Es así, que en el transcurso de este domingo, la subjefa de Comisaría Libertador San Martín, Crio. Fernanda Toffoli, brindó detalles acerca de la labor desarrollada: "Alrededor de las 1:35, se recibieron llamados telefónicos a la guardia, los cuales daban cuenta de movimientos extraños -presumiendo una fiesta clandestina- en un galpón ubicado a metros de la Ruta 131, a la altura del Km. 27 aproximadamente".

Prontamente una dotación de 3 efectivos arribaron al lugar indicado y se encontraron con una fiesta, que reunía todas las características como tal y una nutrida concurrencia a decir por los vehículos estacionados en las inmediaciones. La funcionaria hizo saber a FM Estación Plus Crespo, que "al llegar a un punto en proximidad al lugar, se constató la presencia de un 'cuidador' o 'campana', que no dejaba pasar a nadie más que los exclusivamente invitados por el organizador, siendo un joven oriundo de la localidad de Crespo. Se lo notificó del incumplimiento al DNU vigente, y se lo invitó a retirarse del lugar".

Quien oficiaba de portero estimó que serían unas 50 las personas que habían ingresado al evento privado, por lo que la Segunda Jefa de la jurisdicción, como coordinadora del procedimiento, solicitó refuerzos. "Se aguardó el arribo de más unidades policiales, ya que posiblemente los partícipes superaban en números a la cantidad de uniformados presentes. A instancias de llegar el Jefe de Operaciones de Diamante y el Jefe de Comisaría Racedo -ambos con personal a cargo-, avanzamos en los patrulleros con las balizas encendidas, y observamos que comenzó a desparramarse gente hacia todas las direcciones. Igualmente se accedió a pie al campo, advirtiendo que algunas personas se escondían debajo de los vehículos y otros ingresaban a los mismos con intenciones de retirarse. Otro grupo quedó 'atrincherado' en el galpón, observándose desde afuera -porque una chapa estaba corrida-, que había equipos de sonido, bebidas y elementos que indicaban ser una fiesta no autorizada".

En la desactivación de la fiesta también intervino la División Investigaciones, Comisaría del Menor y el Grupo Especial de Diamante.

"Nos acercamos para hablar con los jóvenes pacíficamente, siempre apuntando a hacerles saber que no está permitida la actividad que están desarrollando, explicándoles que están violando un DNU y producto de esas conversaciones, se logró notificar a 10 personas que accedieron en forma voluntaria al procedimiento, pudiendo retirarse del lugar tras el labrado de actas", indicó la funcionaria policial.

Pero otros no tuvieron la misma actitud: "Los más reticentes se negaron a concluir con la fiesta, de hecho comenzaron a propinar insultos hacia nuestra investidura, a refutarnos en forma intempestiva nuestra presencia y demás. No obstante, se cumplimentó con el allanamiento otorgado por el Juzgado Federal de Paraná", señaló Toffoli y agregó: "Se procedió a la identificación de otras 22 personas, siendo jóvenes -mayores de edad-, entre mujeres y varones; en tanto, se efectivizó el traslado a Minoridad de 8 femeninas menores de edad, las cuales debieron ser retiradas por sus progenitores o responsables desde la seccional en Diamante".

Los efectos secuestrados avalan la interpretación de "fiesta clandestina". Sobre los elementos hallados, la subjefa manifestó: "Los secuestros reúnen notebook, consola, amplificador de sonido, parlantes profesionales, máquina de efectos especiales -humo-, luces robóticas y una gran cantidad de bebidas alcohólicas -como cerveza, vodka, fernet, y demás-. Asimismo, se halló una suma importante de dinero en efectivo".

Muchos regresaron a su hogar de a pie, porque así lo ordenó la Justicia Federal. "Se secuestraron 7 vehículos, de gama media y alta, pertenecientes a participantes de la fiesta. Cada uno -en persona y acompañado por un funcionario policial-, trasladaron sus respectivos automóviles hasta las instalaciones de Comisaría Libertador San Martín, donde las unidades quedaron a resguardo y en calidad de depósito judicial".

En relación a los lugares de procedencia de los asistentes, la Crio. Toffoli señaló: "Los que accedieron de manera voluntaria a la notificación eran oriundos de Seguí, Crespo y un par de Libertador San Martín. Quienes fueron notificados -sin su colaboración-, eran de Crespo y unos pocos de Libertador San Martín. En general muy pocos estaban domiciliados en esta ciudad, sino que la mayoría están radicados en Crespo". Asimismo, quien se encontraba a cargo de la seguridad de esa jurisdicción, recordó que "ya en el mes de febrero se había intervenido por una fiesta clandestina en ese mismo predio. Si bien no son protagonistas las mismas personas, el lugar es la segunda vez al que asiste la policía".

"No adujeron cumpleaños de ningún presente, sino que habían sido convocados por el organizador -de Crespo- y por eso estaban ahí", referenció la subjefa policial, al ser consultada por algún motivo en particular que haya generado la concurrencia. No obstante, aseguró que "se continúan con las averiguaciones y los actuados, que desde esta misma jornada están a cargo del Juzgado Federal de Paraná".