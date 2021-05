Otros 5 nuevos casos positivos en River: no llega a formar un equipo para la Copa

En total ahora son 20 los casos en el "millonario". Gallardo no tiene 11 jugadores a disposición para recibir a Independiente Santa Fe, este miércoles por la Libertadores.

Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya (se recupera de un desgarro) habrían dado positivo al test de coronavirus y se sumarían a los 15 casos confirmados del último sábado. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, no serían los únicos ya que también estarían involucrados al menos tres integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Estos son: el kinesiólogo Enrique Confalonieri, el nutricionista Marcelo Pudelka y Mariano Barnao, una de las personas más cercanas del Muñeco.

El club de Núñez hasta el momento no informó los nuevos casos, pero de confirmarse el Millonario no llegaría a formar un once titular para el encuentro del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si esto se termina confirmando, serán 20 los futbolistas con coronavirus. La lista que presentó River a la Conmebol es de 32, por lo que no se llegaría a los once iniciales debido a que la Enzo Pérez está en duda por la lesión sufrida en el último Superclásico ante Boca y Javier Pinola, quien tenía previsto recibir el alta médica en diez días tras su fractura de antebrazo derecho.

Los diez jugadores que no se habrían contagiado de Covid-19 serían: Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Felipe Peña Biafore, Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana.

LISTA DE BUENA FE LA COPA LIBERTADORES: ESTADO DE SITUACIÓN

1- Franco Armani (con Covid-19 confirmado)

2- Robert Rojas (con Covid-19 confirmado)

3- Fabrizio Angileri

4- Jonatan Maidana

5- Bruno Zuculini (con Covid-19 confirmado)

6- Héctor David Martínez

7- Matías Suárez (con Covid-19 confirmado)

8- Agustín Palavecino (con Covid-19 confirmado)

9- Julián Álvarez

10- Jorge Carrascal

11- Nicolás De La Cruz (con Covid-19 confirmado)

12- Franco Petroli (con Covid-19 confirmado)

13- Tomás Castro Ponce (con Covid-19 confirmado)

14- Germán Lux (con Covid-19 confirmado)

15- Federico Girotti (con Covid-19 confirmado)

16- Alex Vigo (con Covid-19 sin confirmar)

17- Paulo Díaz (con Covid-19 confirmado)

18- Lucas Beltrán (con Covid-19 sin confirmar)

19- Rafael Borré (con Covid-19 confirmado)

20- Milton Casco

21- Tomás Lecanda

22- Javier Pinola (lesionado)

23- Leonardo Ponzio (con Covid-19 sin confirmar)

24- Enzo Pérez (en duda por lesión)

25- Enrique Bologna (con Covid-19 confirmado)

26- José Paradela

27- Agustín Fontana

28- Felipe Peña Biafore

29- Gonzalo Montiel (con Covid-19 sin confirmar)

30- Benjamín Rollheiser (con Covid-19 confirmado)

31- Santiago Simón (con Covid-19 confirmado)

32- Flabián Londoño Bedoya (con Covid-19 sin confirmar)