D'Onofrio no descarta postularse para ser presidente de la Nación

A raíz del brote de coronavirus que padece River, su presidente, Rodolfo D’Onofrio brindó una entrevista a ESPN, donde se refirió al fallo de la Conmebol que le impidió agregar un arquero en la lista de jugadores para disputar esta noche el duelo contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores.

Sin embargo, apartándose por un momento de lo deportivo, el presidente del Millonario reconoció que tiene aspiraciones políticas a nivel nacional y, al ser consultado por si le gustaría ser Presidente de la Nación, afirmó: “Sí, claro, sería un honor para cualquier ciudadano”.

“Siempre dije que lo iba a pensar y a hacer una vez que deje River”, aclaró.

Asimismo, apuntó contra el ex mandatario Mauricio Macri, al considerar que “yo sufrí desventajas en la época en que fue Presidente”.“Fueron varias, pero no es para hoy, en su momento las vamos a hablar”, insistió.

En ese sentido, el dirigente explicó que hubiera preferido que sus dos mandatos al frente del club coincidieran con el gusto futbolístico del mandatario nacional de turno: “Me hubiera gustado tener a un Presidente de la República de River. Dos cosas me hubieran gustado en realidad. Primero, tenerlo a Menem de Presidente, porque tener a un Presidente de River sería extraordinario. Me tocó uno de Boca, así que era difícil mi camino”.

Como segundo deseo incumplido, D’Onofrio aseguró que envidia “a los que les tocó el 1 a 1″, en alusión a la época en la que el ministro de Economía Domingo Cavallo impuso la convertibilidad, es decir que $1 valía lo mismo que USD1. “Eso fue extraordinario porque los jugadores que estaban afuera venían a jugar acá porque cobraban casi lo mismo que en Europa. Hoy esto no lo podemos hacer, nos pasa todo lo contrario. Se los llevan los brasileños... Son más poderosos todos los que nos rodean que nosotros, producto de tener la diferencia que tenemos en dólares y todas las situaciones que vivimos”, justificó.

En otro tramo de la entrevista, aunque siempre con el deporte como disparador, D’Onofrio se refirió a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y, en particular, a la posibilidad de vacunar al plantel. Sucede que la Conmebol había ofrecido inmunizar con dosis de Sinovac a los equipos que disputan la Copa Libertadores, pero River se negó. “Primero porque no nos garantizaban la segunda aplicación. Segundo, porque en ese momento teníamos un partido con Aldosivi que era clave, que decidía si nosotros entrábamos entre los cuatro primeros o no (de la Copa de la Liga argentina). Si nos dábamos la vacuna y tenía efectos que a los jugadores les generara algún problema, teníamos problemas para jugar ese domingo”, argumentó el presidente riverplatense.

