Boca no pudo con Barcelona de Ecuador y deberá definir en la última fecha el pase a octavos de la Copa Libertadores

Copa Libertadores 20 de mayo de 2021

El Xeneize no jugó un buen primer tiempo y levantó en el segundo. De todos modos, no logró quebrar el 0-0 y resolverá su futuro en la competencia ante The Strongest. Con la igualdad, su rival avanzó de ronda