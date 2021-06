Colombia no logró romper el cero e igualó sin goles con Venezuela en el Grupo B

Colombia empató hoy sin goles con Venezuela en el estadio "Olímpico" de Goiania, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América, y se subió a la cima de la tabla de posiciones a la espera del duelo de esta noche entre Brasil y Perú.

El seleccionado colombiano fue ampliamente superior a su rival, pese a que no lució en el campo de juego, y contó con una gran cantidad de situaciones de gol, pero el arquero venezolano Wuilker Fariñez se irguió como la figura del cotejo al sostener el cero en su valla.

Además, el "Cafetero" terminó con diez jugadores por la expulsión del delantero Luis Díaz a los 48 minutos del complemento por un duro planchazo que le valió la tarjeta roja, que le impedirá estar en la próxima jornada contra Perú.

Con este resultado, Colombia suma 4 puntos y es líder momentáneo del Grupo B, mientras que Brasil -que juega esta noche con el equipo peruano- acumula tres, por lo que le podría arrebatar la punta.

Venezuela, por su parte, se quedó con su primera unidad luego de ser goleado en la primera fecha por el seleccionado local por 3 a 0.

Pese a contabilizar una importante cantidad de avances, algo que no pudo hacer Venezuela, Colombia no logró vencer la resistencia de Fariñez, que tuvo un excelso rendimiento para evitar la derrota.

El mediocampista de Boca Edwin Cardona fue titular en el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda y completó 61 minutos, dado que luego fue reemplazado por Díaz, que vio la roja.

En la tercera fecha, Colombia jugará con Perú el domingo a las 21:00, y la "Vinotinto" se medirá con Ecuador el mismo día pero más temprano, a partir de las 18:00.

.

Síntesis del partido:

.

Copa América.

Grupo B.

Colombia - Venezuela.

Estadio: "Olímpico" (Goiania).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Edwin Cardona; Duván Zapata y Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander González, Francisco La Mantia, Luis Adrián Martínez, Luis Mago; Yohán Cumaná, José Martínez, Júnior Moreno, Bernaldo Manzano; Cristian Cásseres y Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Yangel Herrera por Bernaldo Manzano (V); 16m. Jaminton Campaz por Luis Muriel (C) y Luis Díaz por Edwin Cardona (C); 27m. Miguel Borja por Duvan Zapata (C); 37m. Sergio Córdova por Fernando Aristeguieta (V); 43m. Edson Castillo por Cristian Cásseres (V) y Ronald Hernández por Alexander González (V):

Incidencias en el segundo tiempo: 48m. Expulsado Luis Díaz (C).





Noticias Argentinas