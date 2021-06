El río presenta una marca histórica de 6 centímetros de altura en Paraná

Crédito imagen: El Once

La drástica bajante que registra el río Paraná en los últimos meses continúa agravándose y este domingo se rompió un nuevo récord histórico, con la altura del afluente en la ciudad de Paraná en apenas 6 centímetros.

El curso de agua bajó ocho centímetros en un día; se recordará que la última medición fue de 11 centímetros, una marca de la que no se registran antecedentes de la década de 1970.

El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió esta semana que "es alta la probabilidad de un agravamiento de la bajante en el río Paraná y con esa tendencia alcanzaría niveles similares a los registrados en el año más bajo de la historia registrada". En 1944 frente a Paraná, capital entrerriana, el río marcó 1,40 metros por debajo del cero (altura sobre nivel del mar); en Diamante -1,29; y en La Paz -1,08.

Cabe recordar que el río alcanzó su nivel mínimo de 14 centímetros, el 19 de mayo del 2020.

La bajante es pronunciada en todas las estaciones de medición de Prefectura de la provincia. En La Paz el río mide este domingo 48 centímetros y descendió dos centímetros en relación a este sábado. En Santa Elena, registra 96 centímetros y continúa en bajante, mientras que en Hernandarias, la marca es de cinco centímetros.

Ríoabajo de la capital provincial, en Diamante marcó este domingo 37 centímetros, con tendencia a la baja respeto de los 42 de la medición anterior. En Victoria, última estación de medida de la provincia, el Paraná registra una altura de 1.25 mts, y permanecía estacionario.

Para las semanas y meses venideros el pronóstico del Instituto Nacional del Agua es desalentador. El INA aseguró que "no se espera una mejora sensible en los próximos meses", y que julio "será especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua fluvial para consumo urbano", consignó El Once.

El daño de la bajante no afecta sólo a la población humana. Los peces del Paraná dependen de los ciclos hidrológicos y climáticos, por lo que el río bajo perjudica la reproducción y el crecimiento natural de ciertas especies. Es algo que se corrobora con los pescadores y comerciantes, quienes aseguraron que la pesca bajó notablemente respecto a años anteriores, al igual que las ventas.