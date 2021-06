Posiciones, resultados y programación de la Copa América

Luego de la restructuración por las ausencias de invitados producto de la pandemia de coronavirus, la Copa América quedó dividida en dos zonas de cinco equipos cada una, donde los primeros cuatro avanzarán a los cuartos de final.

Allí se enfrentarán 1° vs 4° y 2° vs 3° entrecruzados, por lo que no se podrán repetir en esa instancia duelos que ya se hayan jugado en la fase de grupos.

Hasta el momento las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Resultados y próxima fecha