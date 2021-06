El seleccionado argentino hizo un regenerativo en el predio de la AFA pensando en Ecuador

El seleccionado argentino regresó este martes a la concentración en el predio de la AFA en Ezeiza luego de la goleada sobre Bolivia (4-1) en Cuiabá que le aseguró el primer puesto del grupo A de la Copa América y por la tarde comenzó a trabajar de cara al partido del sábado ante Ecuador por los cuartos de final.



Después del partido disputado en el estadio Arena Pantanal, el plantel cenó en el hotel Gran Odara, de Cuiabá, con celebración del cumpleaños de Nicolás Domínguez incluida (23 años) y cerca de la 1.30 abordó el chárter que aterrizó pasadas las 5 en el aeropuerto internacional de Ezeiza.



Los futbolistas tuvieron la mañana libre para descansar y recién en turno vespertino realizaron un entrenamiento regenerativo en el gimnasio para todos los que tuvieron actividad ayer, mientras que los demás trotaron alrededor del campo de juego número 2 del predio afista.









Previamente a la práctica vespertina, en el almuerzo hubo otra celebración, en este caso porque cumplió 27 años el mediocampista Leandro Paredes.



Estos serían los últimos días de concentración en Buenos Aires, ya que Argentina viajará el viernes hacia Goiania y si el sábado supera a Ecuador se quedaría en Brasil a la espera del cruce de semifinales programado para el martes 6 en Brasilia.



El pasado 26 de mayo se cumplió un mes de la burbuja sanitaria que organizó el cuerpo técnico del seleccionado para afrontar los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas (Chile y Colombia) y la Copa América.



De cara al partido del sábado a las 22 (hora argentina) ante Ecuador, el técnico Lionel Scaloni tiene a todo el plantel a disposición, ya que según explicó, la ausencia del defensor Cristian "Cuti" Romero hasta del banco de suplentes frente a Bolivia "no es para preocuparse".



Y así, con el ingreso del delantero Julián Álvarez durante el segundo tiempo del partido ante Bolivia, ya no quedan jugadores de campo sin minutos en el plantel en esta Copa América.



Los únicos que todavía no tuvieron minutos en el certamen fueron los arqueros Juan Musso y Agustín Marchesín, aunque este último pudo jugar unos minutos en el cotejo previo de eliminatorias frente a Colombia a raíz de una lesión sufrida por Emiliano Martínez.



El capitán Lionel Messi, quien se convirtió en el jugador con más partidos jugados (148) en el seleccionado, es el único que disputó todos los minutos del equipo nacional en el torneo.



Lo sigue justamente el arquero Martínez, quien anoche le cedió el puesto a Franco Armani, y cierra ese "podio" el mediocampista Guido Rodríguez.