Las exportaciones a Brasil crecieron en junio 91% interanual

Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron un 91,8% interanual en junio, al sumar US$ 973 millones en su sexto incremento consecutivo, aunque en esta oportunidad a un ritmo superior al registrado por las importaciones, que se incrementaron un 70.7%.

Así lo destacó el reporte del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil reseñado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que indicó que las importaciones en junio desde el vecino país fueron por un monto total de US$ 1.030 millones.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$ 57 millones en junio, con un retroceso del 87,8% mensual y del 40,6% en la comparación interanual, ya que en igual mes de 2020 el saldo negativo fue de US$ 97 millones.

En este sentido, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2.003 millones en el sexto mes del año, un 80,3% superior al valor obtenido en 2020 cuando había sido de US$ 1111 millones, pero el intercambio cayo el 4,2% respecto al mes anterior.

Respecto al acumulado del período enero-junio, el flujo de comercio se incrementó un 49,1% interanual, alcanzando US$ 11.051 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió el signo, exhibiendo un déficit de US$ 580 millones frente al superávit de US$ 24 millones del mismo período de 2020.

Este desempeño se explica por el crecimiento de las importaciones de Argentina desde Brasil (57,5%), que superó al aumento de las exportaciones argentinas hacia Brasil (40,9%) en ese período.

La suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (91,8%) se explica, en su mayoría, por Vehículos de motor para transporte de mercancías, Vehículos de turismo y Trigo y centeno sin moler.

El incremento en las importaciones argentinas (70,7%) fue impulsado por Vehículos de turismo, Piezas y Accesorios de vehículos automotores y Productos semiacabados, lingotes y otras formas primarias de hierro o acero.

En relación a los destinos, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3797 millones) y Estados Unidos (US$ 2947 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 10.678 millones) y Estados Unidos (US$ 2671 millones).

En cuanto a las perspectivas para el intercambio bilateral, la Cámara de Comercio destacó en su informe que el Banco Central de Brasil mejoró recientemente sus proyecciones de crecimiento, al esperar una expansión del PBI del 4,6% para este año, desde el 3,6% pronosticado anteriormente.

Este desempeño estará apuntalado por las medidas puestas en marcha para preservar el empleo, la continuidad en el proceso de vacunación de la población, el alza en el precio de las materias primas y los efectos de la laxa política monetaria.