Lionel Scaloni y un tremendo elogio a Messi: “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos”

Lionel Scaloni cumplió con su primer objetivo, meter a su selección entre los mejores cuatro de América. Tras la gran actuación de Lionel Messi en el partido ante Ecuador, dijo: “Lo mejor que nos puede pasar es que siga jugando hasta que pueda”.

En ese sentido fue consultado respecto de si en la Copa América hay algún otro jugador de su nivel: “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, por ahí Neymar es un futbolista que puede estar a su altura”, indicó.

Respecto de la actuación de su equipo, dijo: “Jugamos el partido que teníamos que jugar, no quiero ser reiterativo con la situación de la cancha. En el primer tiempo tuvimos tres chances muy claras, es el partido que más chance creamos. Ellos también tuvieron algunas y cuando la cancha no estuvo más para jugar, no nos achicamos”.

Y sobre las críticas sobre el rendimiento, dijo: “El que crea que se puede ganar todos los partidos fácil está equivocado”. Y agregó: “Sobre todo en esta copa que es diferente a todas. Esta copa se juega un poco más allá del límite”.

Finalmente, indicó que todos los equipos buscan la forma de complicarlos: “Somos un rival al que los contrarios nos pone las cosas difíciles, saben cómo jugamos, dijo. Y sumó: “Estamos en una instancia decisiva. No sé si estamos en nuestro mejor momento, es difícil valorarlo”.