El Juzgado de Paz con competencia en Familia no tendrá actividad durante la feria de invierno

El Superior Tribunal de Justicia confirmó que las oficinas judiciales de Crespo permanecerán cerradas desde el 12 de julio hasta el 23 de este mes, atento a que no está comprendido en el listado de autoridades judiciales de guardia.

Estacion Plus Crespo

El Juzgado de Paz con competencia en Familia de Crespo no estará habilitado para el desarrollo de actividades durante la feria de invierno, que se extiende desde el lunes 12 hasta el 23 de julio. En ese período, cesarán las actividades ordinarias del Poder Judicial en toda la provincia de Entre Ríos. No obstante, la población continúa teniendo acceso a la justicia para cuestiones cuya resolución de un magistrado no se puede dilatar o bien, para efectuar trámites especiales. Sobre Crespo recayó esa función en 2019, pero en esta oportunidad, será otra sede la que permanecerá en guardia para las situaciones de esta ciudad.

En ese contexto, desde el Superior Tribunal de Justicia se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la nómina designada como autoridades judiciales de Feria para esta comunidad son:

En consecuencia, en las oficinas de Crespo no habrá atención al público para trámites voluntarios, como certificaciones de firmas, legalizaciones, autorizaciones de viaje, entre otros; como así tampoco correrán los plazos procesales y serán enviadas las denuncias de Violencia de Género y/o Familiar que se radiquen, u otro tipo de demandas del fuero de Familia que infieran una urgencia, a la magistrada en Turno.

Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7:00 a 13:00, en el edificio de Tribunales de Paraná. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.