Racing cayó 3-1 con San Pablo en Avellaneda y fue eliminado de la Copa Libertadores

Racing Club vs. São Paulo [1-3] | RESUMEN | Octavos de Final | Vuelta | CONMEBOL Libertadores 2021

Dura derrota de Racing que fue eliminado de la Copa Libertadores. En el Cilindro de Avellaneda el equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi cayó 3-1 con el San Pablo y fue eliminado del certamen. El conjunto a cargo de Hernán Crespo jugó mejor y ahora se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de Palmeiras-Universidad Católica de Chile

El encuentro en Avellaneda arrancó con una disputa en el mediocampo y en los cinco primeros minutos no se generaron jugadas de peligro. No fue aprovechado un tiro libre sobre la derecha que tuvieron los paulistas, que luego tuvieron un aviso de Marquinhos, quien no pudo rematar en el área ante el cierre de Leonardo Sigali.

Hasta que a los ‘9 el elenco brasileño tuvo la primera con un remate de Gabriel Sara que pasó muy cerca del palo derecho de Gabriel Arias.

A los 20 minutos el elenco dirigido por Hernán Crespo tuvo otra muy clara con un cabezazo de Emiliano Rigoni que casi rozó el palo izquierdo de Arias.

Dos minutos más tarde respondieron los conducidos por Juan Antonio Pizzi con una chance que desperdició Enzo Copetti. Fue la primera chance del conjunto local, que empezó a tomar posesión y se mostró más en el campo rival.

Sin embargo el Tricolor fue más práctico a la hora de arrimarse al área contraria y con un poco más de precisión en la última línea generó más peligro. Uno que se mostró muy activo en el visitante fue el ex Independiente, Martín Benítez, que encaró y metió diagonales que terminaron en faltas a su favor.

Recién a los 41 minutos Racing respondió con un remate de Tomás Chancalay que se fue lejos. Aunque tres minutos más tarde, Leonel Miranda perdió con el defensor brasileño Miranda que con un pelotazo habilitó a Marquinhos, cuyo remate dio en el palo, pero el rebote lo capturó Rigoni que puso el 1-0.

El amanecer del complemento fue parecido al de la primera mitad con un San Pablo que tomó la iniciativa. De hecho a los 48 minutos llegó un pase filtrado de Benítez para Marquinhos que quedó solo frente a Arias y definió cruzado para ampliar la diferencia.

Con este resultado parcial a Racing sólo le sirvió ganar, ya que por el gol de visitante ningún marcador le alcanzó. Por eso los locales lo fueron a buscar, pero con el resguardo de no quedar mal parados en la contra, que pudo ser letal y de hecho se concretó con un tercer tanto de su oponente.

Con un Racing jugado en el fondo, a los 58 minutos llegó un buen pase de Welington para Marquinhos que llegó por la izquierda y asistió a Rigoni, que puso el 3-0.

No obstante, la Academia no se rindió y buscó el descuento que llegó 5 minutos más tarde por medio del ingresado Javier Correa, que marcó un lindo gol con un tiro desde afuera del área tras una combinación de ocho pases.

Racing fue por más y tuvo otras llegadas con Copetti y Correa que no prosperaron. En los últimos 20 minutos los de Avellaneda fueron por todo buscando la heroica. Aunque también se encontraron con el arquero Tiago Volpi que fue una de las figuras del elenco paulista.

Los locales siguieron intentando, pero no pudieron lograr otro tanto que les hubiese permitido recortar diferencia y aspirar a dar vuelta el resultado. Centros que quedaron cortos o que fueron descolgados por Volpi, y un tiro libre de Matías Rojas que se fue muy alto, fueron las búsquedas de los dirigidos por Pizzi.

Fue triunfo de San Pablo que dejó en el camino a Racing y con esto dos equipos brasileños eliminaron a dos argentinos, ya que en el choque previo Atlético Mineiro superó por penales a Boca.

Crespo, quien llegó a este partido muy cuestionado en su cargo por los malos resultados en el Brasileirao, ahora ganó un poco de tranquilidad. Su equipo se medirá con el vencedor de la llave protagonizada entre Palmeiras, vigente campeón, y Universidad Católica de Chile, publicó Infobae. En la ida los brasileños se impusieron en condición de visitante por 1 a 0. Este miércoles juegan la revancha.

En tanto que Racing seguirá con su única competición en este segundo semestre que es la Liga Profesional. Por la segunda fecha, el sábado a las 18:00 horas recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Irá por su primera victoria luego del empate en cero ante Vélez en Liniers.