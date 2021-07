Para pasar de año o grado, los alumnos deberán tener aprobado el 70% de los contenidos curriculares

El Consejo Federal de Educación (CFE) resolvió este martes por unanimidad que los alumnos deberán tener aprobado el 70% de los contenidos curriculares para poder promocionar de grado o año.



Con la presencia de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, en el encuentro se estableció además un acuerdo de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año, con el objetivo de incrementar el tiempo de enseñanza, y fortalecer la presencialidad y los aprendizajes en todo el territorio.



Asimismo, se fijaron metas que permitan evaluar si los estudiantes están en condiciones de avanzar en sus trayectorias educativas.



Durante la reunión realizada en el Palacio Sarmiento, se aprobó por unanimidad como criterio para la promoción de un grado/año a otro tener aprobados al menos el 70% de los contenidos que fueron priorizados para el año escolar en cada una de las jurisdicciones.



Este porcentaje da cuenta de la participación efectiva en las actividades escolares tales como: clases, tareas y evaluaciones, que expresan los logros y progresos experimentados por los estudiantes.



La resolución establece criterios orientadores para determinar la participación de los estudiantes en las actividades de clases propuestas por la escuela (en los niveles inicial, primario, secundario y modalidades), en cualquiera de las formas de escolarización establecidas, al finalizar el año escolar 2021.



Para ello, las jurisdicciones deberán presentar un informe detallado de las trayectorias escolares de los alumnos al 31 de agosto.

La organización de las trayectorias reales en la escuela fue dividida en tres categorías:

Trayectoria sostenida: estudiantes que hubieran alcanzado una participación no menor al 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela. Trayectoria intermitente: estudiantes que hubieran alcanzado una participación entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela en cualquiera de las formas de escolarización establecidas. Trayectoria de baja intensidad: estudiantes que se hayan inscripto en el ciclo lectivo 2021 y su participación en las actividades de clase propuestas por la escuela sea inferior al 25% establecido.

Con relación a los estudiantes con trayectorias desvinculadas por razones preexistentes a la pandemia que no hayan participado de las actividades escolares previstas en el primer semestre de 2021 se continuarán implementando estrategias de revinculación.



Respecto de la promoción, en el nivel primario, los estudiantes promocionarán cuando acrediten como mínimo el 70% de los objetivos de aprendizajes de los contenidos priorizados.



Para la promoción del primer al segundo ciclo del nivel primario, los estudiantes deberán acreditar de forma fehaciente su alfabetización inicial.



Quienes al cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los objetivos de aprendizaje, promocionarán de manera acompañada y contarán con un plan de actividades compartido entre el docente del grado que deja y el docente del grado al que accede.



Finalmente, quienes al momento de la finalización del ciclo lectivo 2021 alcancen una acreditación menor al 40% no promoverán.



En cuanto al nivel secundario, los estudiantes promocionarán cuando acrediten como mínimo el 70% de los contenidos priorizados en las unidades curriculares definidas.



Quienes al momento de cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los contenidos priorizados para el pasaje al año subsiguiente dispondrán de instancias de intensificación de la enseñanza para los aprendizajes no alcanzados con seguimiento personalizado durante diciembre, febrero y marzo.



Concluidas estas instancias si el estudiante no hubiera alcanzado al menos el 70% de aprobación requerido, se habilitará la aplicación del régimen académico vigente en cada jurisdicción.



Además, se aprobó un período especial de dictado de clases y de trabajo pedagógico para quienes hayan tenido trayectorias intermitentes o de baja intensidad.



El mismo se llevará adelante en febrero 2022 con las y los estudiantes que terminan salita de 5 en el nivel inicial; 6to. o 7mo. grado de primaria; o 5to. 6to. ó 7mo. año de la secundaria.



En el encuentro también se presentó la Guía para instituciones educativas: condiciones y recomendaciones para habitar la escuela que ratifica y amplía los alcances de los protocolos vigentes.



"Este documento es un aporte a las políticas sanitarias en el marco de la pandemia por COVID-19, orientada a las instituciones educativas y elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en consulta con las 24 jurisdicciones y con la colaboración del Ministerio de Educación", según se destacó en un comunicado.