Los juveniles de Boca dieron la talla y empataron contra Banfield en condición de visitante

Toda la polémica quedó a un costado cuando el árbitro Pablo Echavarría pitó el inicio y la pelota empezó a rodar en el estadio Florencio Sola. Y desde ese momento, los juveniles de Boca impusieron condiciones en casa ajena y contra rivales mucho más experimentados. El equipo dirigido por Sebastián Battaglia completó un impecable partido y rescataron un empate sin goles ante un Banfield que quedó en evidencia y fue claramente sorprendido.

Las palabras dejaron de fluir y fue la hora de jugar. Mientras el plantel profesional, aislado en un hotel por disposición del Ministerio de Salud de la Nación (la Liga Profesional rechazó el pedido de postergación del cotejo), siguió la acción en una pantalla gigante, las promesas de la cantera xeneize salieron a jugarse la vida y hasta merecieron un poco más en territorio ajeno. Nueve de los once titulares (las excepciones fueron Barco y Fernández) tuvieron su bautismo profesional.

Tras una buena conexión ofensiva que fue de izquierda a derecha, Boca tuvo el 1-0 al minuto 4 mediante un desborde de Mancuso, que cedió atrás para Montes y el volante remató por encima del travesaño. Instantes después avisó el defensor Gabriel Aranda de cabeza con un tiro libre ofensivo que fue por arriba al área. Y más tarde Barco y Escalante armaron un tándem por izquierda que casi da frutos: el punta no pudo conectar su buscapié con un compañero.

El Taladro hizo poco y nada. Apenas un remate de Álvarez, que luego desbordó por derecha y generó la mejor opción del dueño de casa: Pons conectó de cabeza y Lastra desvió de forma providencial. Cuero, muy contenido por los laterales xeneizes, ensayó un tiro de media distancia que murió débilmente en las manos del joven arquero boquense.

Los de Battaglia avisaron dos veces más: gracias a un buscapié de Montes por la derecha que terminó con intento desviado de Escalante (puso mal el pie) y con un zapatazo de derecha de Vega que salió a centímetros del palo izquierdo de Altamirano. La mala para la visita fue la lesión de Ezequiel Almirón, quien sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho tras un salto.

Alarmado por el despliegue del adversario y la floja actuación propia, Javier Sanguinetti modificó esquema y nombres de cara al complemento: Barbero y Enrique ingresaron por Ríos y Soñora. Pese a las sustituciones, la tónica del juego no varió. El local no pudo tomar las riendas del juego ni acomodarse nunca a un Boca que no le aflojó nunca al ritmo, más allá de que diez de los once jugadores en cancha habían disputado el encuentro de Reserva ayer por la mañana (ganó el Xeneize 3-1 en el predio de Luis Guillón).

Inclusive en el inicio de la segunda parte los de Battaglia estuvieron muy cerca de desnivelar. A través de Bodencer, que había ingresado por Almirón, que sacó un derechazo letal que fue rechazado de forma espectacular por Altamirano. Luego el Barco no pudo superar la barrera con un tiro libre al borde del área y Taborda no halló el arco en el rebote. El Colo, que sería reemplazado por Nahuel Genez tras acalambrarse el gemelo izquierdo, tuvo un cierre espectacular a la par de Lastra en un avance solitario de Cuero. Además, el lateral izquierdo se animó a tirar algún firulete en la ofensiva (por esto, Maldonado lo carajeó).

Pons tuvo una clarita para Banfield tras un contragolpe rápido orquestado por Álvarez (lo poco destacable del Taladro junto al arquero) en la banda derecha, pero su puntazo dentro del área fue desviado. Nuevamente con un desborde por la derecha y un centro desviado por la defensa boquense, Barbero tuvo un penal en movimiento que dilapidó con un remate alto.

Ya sobre el final, con los futbolistas de Boca extenuados y un Banfield sin ideas tirando bochazos al área para encontrar la victoria, el Jardinerito Cruz no pudo cabecear y le dio con el hombro a un centro que provino de la izquierda y murió en el techo del arco defendido por Lastra, que descolgó varios balones llovidos en el área antes.

No hubo ningún tipo de dudas de que Boca, por contexto y elementos en cancha, jugó mucho mejor partido que Banfield y hasta mereció llevarse algo más, publicó Infobae. Las conclusiones serán muy positivas para Battaglia y, sobre todo, para un Russo que ya fichó a varios juveniles que dieron la talla en una parada brava. La preocupación quedará del lado de Sanguinetti por no haber podido resolver un partido ante un oponente plagado de chicos amateurs que no firmaron contrato todavía.

El próximo martes (a partir de las 21), estos chicos de Battaglia volverán a tener otra oportunidad cuando Boca reciba a San Lorenzo por la tercera jornada de la Liga Profesional, ya que los profesionales continuarán a esa altura cumpliendo el aislamiento correspondiente.