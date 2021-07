La industria pyme creció 44,5% respecto a junio de 2020 y 4,3% en relación a mayo

Así lo informó la CAME mediante un informe, en el que aclaró que más allá de esos porcentajes alentadores, el acumulado del primer semestre del año, se registra una baja del 5,2% frente al mismo periodo de 2019.

La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina creció 44,5 por ciento en junio frente a igual mes de 2020 y 4,3 por ciento respecto de mayo pasado, aunque en el acumulado del primer semestre del año, se registra una baja del 5,2% frente al mismo periodo de 2019, según un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La CAME destacó que se continuó con el proceso de repunte, pero no terminó de recuperar los niveles de hace dos años, cuando no estaba la pandemia por coroinavirus.

Si bien en junio siete de las once ramas manufactureras analizadas produjeron por encima de ese año, en el acumulado del primer semestre la industria pyme está 5,2% abajo.

"Los casos de Covid en el personal, siguieron complicando la actividad. Lo mismo que algunas dificultades para conseguir insumos y demoras en los cobros de clientes", precisó la entidad.

Asimismo, agregó: "La percepción que prevalece entre los industriales sigue siendo de situación de crisis. La mitad señala que su situación es regular o mala. Un dato positivo, es que, a pesar de la coyuntura delicada, el 27% de las empresas consultadas tienen previsto realizar nuevas inversiones en los próximos seis meses".

Los datos surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) elaborado mensualmente por CAME.

En relación a mayo, la industria pyme creció 4,3%, con las mayores tasas de variación mensual en Textil (+10,9%) y Papel, cartón y edición (+10,2%).

En tanto, frente a junio de 2020 la producción creció 44,5 por ciento, con las mayores tasas de variación anual en Productos metálicos, maquinaria y equipo (+89,9%) e Indumentaria y textil (+75,9%). Papel y cartón fue el que menos creció (+14,9%).

Y en relación a junio de 2019, aumentó 11,3 por ciento, con siete sectores que ya recuperaron los niveles prepandemia y cuatro que no.

En el primer semestre del año, la industria pyme acumula un alza de 24 por ciento frente a iguales meses de 2020 y una baja de 5,2 por ciento frente al mismo período de 2019.

"En junio de 2020, la producción de la industria pyme había caído 23,5% anual, con lo cual, a nivel agregado, el rebote de 44,5% en junio 2021 permitió recuperar la baja de la pandemia y más. Todos los rubros relevados crecieron fuerte en la comparación anual", sostuvo la CAME.

Asimismo, detalló: "En el contraste con 2019, cuando la industria empieza a querer igualar aquellos niveles, también hay que estar atentos que ese año había sido muy malo para la actividad. En aquel junio, por ejemplo, la industria pyme había caído 8,4% anual".

El rubro de Material de Transporte tuvo un incremento de 25,1% anual, pero todavía se ubica 5% por debajo de junio 2019: tuvo algunos inconvenientes para conseguir insumos importados y niveles de ausentismo elevados por la situación sanitaria.

Papel, cartón, edición e impresión, creció 28,1% anual, pero ya logró recuperar la caída de la pandemia y produjo en junio 24,1% más que en el mismo mes de 2019. "De todos modos, no todos los sectores dentro de esa rama están progresando, depende mucho de la orientación del negocio. Por ejemplo, muy complicadas están las imprentas y les está yendo bien a las productoras de cajas de cartón para el sector agrícola", señaló la entidad en su informe.

En Indumentaria y textil, la producción subió 75,9%, siempre anual, en junio, pero bajó 6,3% comparado con junio 2019. "Si bien los empresarios manifiestan que la situación se va recuperando, preocupan las subas de costos que obligan a aumentar precios en un contexto de baja demanda", aclaró la CAME.

El rubro Maderas y Muebles, trepó 15,7%, pero cayó 6,3% comparado con junio 2019. "Las menores obras de viviendas y oficinas, especialmente de pequeña escala, afecta al sector. De todos modos, en 2021 es de los ramos más activos en materia de inversiones", precisó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En tanto, el rubro Caucho y Plásticos tuvo un ascenso de 16,7% anual en junio y se ubica 11,7% por encima de junio 2019. "Los empresarios observan, sin embargo, que lo que más aumenta es la demanda de productos de menor calidad y advierten que sus tasas de ganancias no se recuperaron", explicó la CAME.

En junio, el 54,3 por ciento de las industrias relevadas dijo haber tenido rentabilidad positiva, casi 10 puntos arriba de mayo, mientras que otro 26% tuvo rentabilidad nula y 19,7% negativa (1,1 puntos porcentual más que en mayo).

La industria pyme operó con un 67,7% de su capacidad instalada, 0,3 puntos por encima de mayo, unos 14,8 puntos arriba de junio 2020, y 9,4 puntos mayor a junio 2019.





Noticias Argentinas