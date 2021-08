Se juega desde este sábado la copa “Ciudad de Crespo” de fútbol

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

En la reunión de coordinación y fixturación de la competencia, que en las ediciones anteriores fue ganada por Sarmiento (2017), Cultural (2018), Unión (2019 y 2020), estuvieron presentes: Aníbal Lanz (subdirector de Deportes); Misael Pérez y Rubén Zapata (Unión); Oscar Pretz (Sarmiento) y Jorge Kriger y Hugo Dalinger (Cultural).

FIXTURE

Primera fecha (Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’, sábado 14 de agosto)

Cultural vs. Unión

Libre: Sarmiento

Segunda fecha (Estadio ‘Mundialista 25 de Agosto’, lunes 16 de agosto)

Unión vs. Sarmiento

Libre: Cultural

Tercera fecha (Estadio ‘Don César Bione’, sábado 21 de agosto)

Sarmiento vs. Cultural

Libre: Unión

FORMATO

El certamen estará reservado para las categorías Primera, Sub 20 (con la posibilidad de que jueguen 5 -cinco- mayores de esa edad aunque 2 -dos- deben ser categoría 2000) y Sub 17. Los compromisos serán controlados por árbitros oficiales.

La Municipalidad de Crespo dispondrá de una ambulancia y profesionales para la cobertura médica en la cancha; además entregará cinco pelotas oficiales a cada institución en el compromiso que oficien de locales. Mientras que los clubes se encargarán del operativo de seguridad.

HORARIOS

En la primera fecha, Cultural será anfitrión de Unión. Programación: Sub 17 (13:30, en dos períodos de 25’); Sub 20 (14:45, con dos tiempos de 30’); Preliminares de categorías infantiles 2012, ’13 y ’14 (16:00) y Primera (16:30, disputarán dos períodos de 35’).

En el segundo capítulo, Unión recibirá a Sarmiento. La redonda tendrá acción a las 13:30 con Unión vs. Cultural en fútbol femenino (dos tiempos de 20’). Luego jugarán el ‘Verde’ y el ‘Rojo’ en categorías: Sub 17 (14:15), Sub 20 (15:30), Infantiles (16:30) y Primera (17:00).

En la tercera jornada, Sarmiento será local de Cultural. La actividad comenzará con el fútbol femenino entre Cultural y Unión (13:30). Luego seguirá con los partidos del ‘Rojo’ y del ‘Celeste’ en las divisiones: Sub 17 (14:15), Sub 20 (15:30), Infantiles (16:30) y Primera (17:00).

ENTRADAS

Este certamen permitirá que las instituciones recauden dinero a través de la venta de entradas en forma anticipada, haciéndose cargo las instituciones en función a las cantidades de público que permite el Gobierno de Entre Ríos en el Decreto Nº 2.141.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

-Los jugadores deberán presentarse a jugar con su DNI.

-Antes de cada partido se confeccionarán planillas oficiales, las cuales deberán ser firmadas por cada jugador.

-El futbolista expulsado no podrá formar parte de su equipo en el próximo partido que su institución dispute en la Copa ‘Ciudad de Crespo’.

-Los jugadores deberán estar asegurados al momento de participar en el torneo.

-En cada partido y por equipo se permitirán cinco cambios.

CAMPEÓN

La Copa ‘Ciudad de Crespo’ será para la institución deportiva que sume más puntos, al cabo de las tres fechas disputadas, considerando las tres categorías (Primera, Sub 20 y Sub 17). Después de cada encuentro, la puntuación a distribuir entre los clubes será la utilizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA): 3 (tres) unidades al equipo ganador; 1 (uno) para cada uno en caso de empate y 0 (cero) al elenco perdedor.

En caso de producirse paridad en la primera posición, se desempatará mediante el siguiente procedimiento:

a-) Resultados de los partidos entre sí en Primera, Sub 20 y Sub 17.

b-) Mejor diferencia de gol en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

c-) Mayor cantidad de goles a favor en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

d-) Sorteo entre los clubes empatados.