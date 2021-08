El famoso "chimichurri cannábico" que inventó un argentino y es furor en EEUU

La particular receta de Pablo Rodríguez se encuentra en "Made In Argentina", a pocas cuadras del lujoso Luxor Hotel & Casino. "Mis abuelos emigraron a Argentina del norte de España. Mi papá tuvo su restaurante y ahora me toca a mi seguir la tradición familiar. Crecí viendo el buen servicio que se le brindaba a la clientela, cuidando los pequeños detalles, usando ingredientes naturales,típicos de mi tierra", contó.