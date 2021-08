Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones 2021

Los argentinos podrán consultar el padrón definitivo para estas elecciones legislativas 2021 a partir de este viernes, según informó la Cámara Nacional Electoral. El domingo 12 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definirá quiénes serán los candidatos a diputados y senadores -según las provincias- habilitados para competir en los comicios generales del 14 de noviembre.

En el padrón definitivo publicado por la Justicia Nacional Electoral los electores pueden consultar la escuela donde deberán votar, la mesa de votación y el número de orden. Para hacer una consulta, el usuario tiene que ingresar su número de documento (todo junto, sin puntos), el distrito que figura en el DNI y completar un recuadro para confirmar que la consulta es realizada por una persona.

A continuación, el sistema revelará la escuela donde el elector tendrá que ir a votar el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, así como el número de mesa. En caso de tener alguna consulta o reclamo, los votantes pueden llamar a la línea 0800-999-7237 o enviar un mensaje de texto al número 30777 con la palabra VOTO seguida de espacio, número de DNI, espacio y la letra M o F (masculino o femenino).

Para eso, la Cámara Nacional Electoral habilitó en su sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar la consulta del padrón definitivo. Además, “debido a la actual situación sanitaria que se vive con respecto a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se han incrementado significativamente los lugares de votación. Es por ello que es de suma importancia que la ciudadanía habilitada para votar haga las consultas pertinentes para constatar los posibles cambios que se hayan podido realizar”, informaron.

El pasado 3 de agosto, el Tribunal aprobó el “Protocolo sanitario de prevención COVID-19 – Elecciones nacionales 2021”, que establece distintas medidas sanitarias y organizativas para llevar a cabo las próximas elecciones nacionales en el contexto de pandemia.

Las elecciones legislativas en Argentina de este año sufrieron un cambio de fecha “por única vez debido contexto de pandemia por COVID-19″, según lo estableció el Boletín Oficial que promulgó la ley que aprobó el Congreso. Si bien se solían realizar en los meses de agosto y octubre, este 2021 las fechas serán en septiembre y noviembre.

La ley N° 27.631 sancionada por el Congreso Nacional el pasado 2 de junio estableció el nuevo cronograma electoral a raíz de la situación epidemiológica que atraviesa el país. De esta forma, por única vez, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el domingo 12 de septiembre, mientras que las generales para votar el recambio de legisladores tendrá su lugar el domingo 14 de noviembre.

En esas fechas se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 257 bancas) y un tercio del Senado (24 de 72). Las provincias que eligen senadores son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

El artículo 3 de la norma también modificó “por única vez”, “con carácter de excepción” y “solo para las elecciones nacionales 2021″, el plazo que estaba previsto para el registro de candidatos y pedido de oficialización de listas, que fue “de hasta 45 días anteriores a la elección”, como ocurrió el pasado 24 de julio.