Miguel Angel Russo no seguirá como técnico de Boca

Miguel Angel Russo no continuará en Boca. Si bien el entrenador mantendrá este martes una reunión con el Consejo de Fútbol en el entrenamiento, la decisión ya está tomada: es un ciclo cumplido.

La derrota de ayer frente a Estudiantes en La Plata fue la gota que rebalsó el vaso. Los constantes cambios de esquema, la falta de vocación ofensiva y los inconvenientes para identificar una idea de juego provocaron que muchos dirigentes consideraran que Russo ya no tenía que ser más el entrenador de Boca.

Russo quería seguir en Boca, pero el Consejo de Fútbol tomó la decisiónde que no continúe

El contrato de Russo con Boca finalizaba en diciembre y la primera idea de Riquelme era no echarlo a la espera de un gesto del director técnico, que finalmente no llegó porque quería continuar en el cargo.

Finalmente, el Consejo de Fútbol resolvió que el de Russo es un ciclo cumplido y su salida se terminará de definir en el entrenamiento que Boca llevará adelante este martes.

Si bien la preocupación por el funcionamiento no era algo nuevo, las dos eliminaciones a River (ambas por penales) le habían dado un poco de aire a Russo para pasar la turbulencia. Además, la escandalosa salida de la Copa Libertadores y la polémica por el aislamiento corrieron el foco por un rato.

Sin embargo, la derrota frente a Estudiantes y la histórica racha de 10 partidos sin poder ganar, terminaron definiendo la salida de Russo de Boca.

Los motivos por los que se terminó el ciclo de Russo en Boca

Boca tuvo un pésimo arranque de semestre: cayó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores (a manos de Atlético Mineiro y con escándalo por el VAR) y arrastra diez partidos sin poder ganar, igualando la racha de 1957, la máxima de la historia sin triunfos. La alegría por eliminar a River en la Copa Argentina duró poco: el Xeneize está penúltimo en la Liga Profesional, con 4 unidades, una por encima de Rosario Central y Vélez.

Encima, no hace goles: llegó a la marca de 599 minutos sin convertir tantos, que se cortó con el gol en contra de Miguel Torrén -por un tiro libre de Edwin Cardona- en el empate por 1-1 contra Argentinos en la Bombonera. El último tanto que anotó un futbolista de Boca fue Agustín Obando, contra Unión en la primera fecha, hace 711 minutos de juego, casi 12 horas.

Para este martes estaba prevista una reunión entre Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo para discutir su continuidad al frente del equipo. Sin embargo, la decisión ya está tomada y el entrenador, más allá de que él quería, no continuará en Boca.

Los números de Russo en su segunda etapa en Boca

En total, fueron 59 los partidos que dirigió Miguel Russo en su segunda etapa como entrenador de Boca. De ellos, 27 terminaron en victorias, 21 en empates y 11 fueron derrotas. Ese arranque que parecía demoledor en el primer semestre de 2020 se terminó diluyendo, al punto de acumular tan solo una victoria en sus últimos 15 partidos y 82 días desde su último triunfo. Así, el Consejo de Fútbol tomó la decisión y decretó el fin del ciclo para Russo.

Se va Russo, las riendas de Boca la toma Battaglia

Después de haber logrado solamente un triunfo en los últimos 16 partidos, Miguel Angel Russo se despedirá este martes de sus ahora exjugadores y le dará la posta a Sebastián Battaglia, quien ya tuvo experiencias como técnico principal en Almagro, ayudante de campo en Banfield y hasta dirigió al Xeneize, en medio del escándalo por el aislamiento de los jugadores tras el duelo copero con Atlético Mineiro.

Battaglia estará acompañado por Juan Krupoviesa, otro exjugador de la institución que oficia como su ayudante de campo en la Reserva. Ambos se hicieron cargo del equipo ante Banfield y San Lorenzo, cuando el equipo no pudo contar con el plantel y debió encarar ambos partidos con un plantel combinado entre la Reserva y la Cuarta División.

