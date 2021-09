Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones 2021

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición online el padrón electoral definitivo para ser consultado por la ciudadanía, de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán este domingo 12 de septiembre.

En tanto, desde la entidad se informó que "los electores argentinos residentes en el exterior solo se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales" previstas para el 14 de noviembre próximo.

La CNE estableció que en las elecciones se habilitarán no más de ocho mesas de votación por establecimiento, con el fin de evitar la aglomeración de personas. Además, se implementará un protocolo sanitario para evitar contagios en el marco de la pandemia de coronavirus. En virtud de la situación epidemiológica derivada del Covid-19 y con el objeto de que no se aglomeren votantes consultando la mesa de votación en las PASO, se informan las opciones para consultar el padrón electoral: 1- Consulta en línea al siguiente link: https://www.padron.gov.ar/ 2- Descargando la aplicación MI ARGENTINA a el teléfono celular. 3- Llamando gratuitamente al teléfono: 0800-999-7237 siguiendo las instrucciones que le da la operadora. 4- Por SMS al 30777 mandando la palabra VOTO seguida de espacio, luego número de DNI , otro espacio y la letra M o F (según sea de género masculino o femenino) También puede realizar la consulta del padrón en aquí: