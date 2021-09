Elecciones PASO 2021: ¿Qué pasa si no voté?

Este domingo se llevó a cabo en todo el país las PASO para elegir candidatos a Diputados y Senadores. Como sus siglas lo indican son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y por este motivo la concurrencia a las urnas tiene que ser efectiva.

Por la pandemia el mecanismo de elección se vio modificada con respecto a otros años electivos. Se abrieron más instituciones, las filas de espera se realizaron al aire libre, los presidentes de mesa no recibieron el DNI si no que cada votante lo dejó en la mesa. También fue obligatorio el uso de barbijo y alcohol en gel y distanciamiento de dos metros o más.

A su vez indicaron que si era posible cada votante lleve su propia lapicera y no cierre con saliva el sobre, aun así, el voto no quedará sufragado.

¿Pero qué pasa si NO fui a votar?

Según indica la ley el voto es obligatorio para toda la ciudadanía y solamente están exceptuados los menores de 18 años y los mayores de 70 años. Por la pandemia la Cámara Nacional Electoral también indicó que en dicho listado entrarán las personas positivas de Covid-19, contactos estrechos y aquellas personas que tengan síntomas.

A su vez hay varios puntos importantes a seguir para no recibir una multa: presentar un certificado que indique tu estado de salud al momento de votación (fecha límite 60 días después de la elección) y si te encontras a 500 kilómetros o más, tenes que presentarte en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia (fecha límite 60 días después de la elección)

Las personas que tuvieron que cumplir tareas laborales durante la jornada electoral, tienen derecho a que sus empleadores le otorguen una licencia especial sin descuento salarial alguno para que puedan cumplir con la obligación del voto.

Pero si no entras en dicho rango de edad o no tenes relación cercana con el virus, la ley entrará en efecto. Aquellas personas que no fueron a votar y no justifiquen la ausencia deberán pagar una multa de 50 pesos en las PASO y quienes no vayan a votar en las elecciones generales de noviembre, deberán pagar una multa de 100 pesos.

Si la persona tampoco paga dicha multa quedará en la lista de oficial de infractores y no podrá por un año hacer trámites y obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos por tres años.