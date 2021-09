El Presidente le tomó juramento al nuevo Gabinete

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento hoy a los nuevos ministros de su Gabinete y afirmó que "los debates" no lo "asustan" porque son mejores que "un movimiento político que no discute", en referencia a la crisis que se desató en el Frente de Todos y que disparó los cambios en el Gobierno.

En la ceremonia en el Museo del subsuelo de la Casa Rosada, Fernández le tomó juramento en primer lugar al nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, al flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a Santiago Cafiero como nuevo Canciller, tres de los nombramientos más importantes para la nueva estructura del Poder Ejecutivo. Luego hizo lo propio con los nuevos ministros de Agricultura, Julián Domínguez; de Educación, Jaime Perzyck, y con el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, además del secretario de Comunicación, Juan Ross, que reemplaza a Juan Pablo Biondi.

Previamente, sorprendió al pronunciar un discurso de casi 10 minutos cuando Manzur ya se había ubicado para jurar frente a la Constitución, en el que aludió a la derrota en las PASO y la crisis que se generó dentro del oficialismo.

"Los debates no me asustan, soy presidente del PJ me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexione", planteó el jefe de Estado.

Además, sostuvo que los cambios "siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor", y agregó: "Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue".

"El domingo pasado el pueblo de la Nación dio un veredicto y expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, la voz del pueblo y va tomar cuenta de los reclamos, de qué cosa habremos hecho mal, de en qué nos habíamos equivocado, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar", señaló.

Y agregó: "En realidad a lo largo de la semana escuché a muchos y muchas. Porque quiero cumplir con mi palabra de entender el porqué la gente votó como votó".

También aludió a su antecesor Mauricio Macri, sin nombrarlo: "En realidad hay veces que los dirigentes cuando la gente vota y no los elige se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido", dijo.

En ese pasaje de su discurso utilizó un claro tono de campaña, de cara al 14 de noviembre, y señaló: "No somos parte del país que quieren que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice, que quiere flexibilizar los derechos de los que trabajan. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a quienes quedaron postergados”". continuó.

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, con el que busca un relanzamiento de su gestión tras el revés electoral, el jefe de Estado les agradeció y destacó: "A algunos los conozco, los busqué entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)".

Y finalizó refiriéndose a los funcionarios salientes, al remarcar que "han sido ejemplares" y "han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros, un tiempo que todos sabemos lo difícil que fue y que seguro lo recordaremos como los dos peores años de nuestra vida".

Acto seguido comenzó formalmente el acto de toma de jura de los funcionarios, en el que Manzur se llenvó una "hinchada propia" de 20 personas que comenzaron a gritar "Tucumán, Tucumán" y luego "Olé, olé olé, Manzur, Manzur".

Asistieron, la mayoría de los ministros, incluso algunos de los salientes como Luis Basterra; y un grupo de gobernadores, entre ellos Acel Kicillof (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca).

Estuvieron además el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, (quien estuvo reunido con Alberto Fernández en las horas previas en la Rosada), y un grupo de sindicalistas, entre ellos Héctor Daer, Hugo Moyano y Antonio Caló.





Noticias Argentinas