Con Messi, Dybala y un par de regresos, Scaloni anunció la lista para las Eliminatorias

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, anunció este lunes la lista para los partidos ante Paraguay, Uruguay y Perú con la presencia del capitán, Lionel Messi, Paulo Dybala, a pesar de la última lesión, y los regresos de Esteban Andrada y Lucas Alario.



A través de la cuenta oficial del seleccionado, Scaloni informó los 30 convocados para la próxima triple fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que será contra Paraguay, el 7 de octubre en Asunción, por la fecha 11; el domingo 10 ante Uruguay en el estadio Monumental por el pendiente de la fecha 5; y el jueves 14, nuevamente en River, frente a Perú, por la fecha 12.



El capitán Lionel Messi encabeza la lista de 30 futbolistas que tiene como novedad los retornos del arquero Esteban Andrada, ex Boca Juniors y actualmente en Monterrey, de México, y del delantero Lucas Alario.









Además, el cuerpo técnico incluyó a Paulo Dybala, quien sufrió una lesión muscular el pasado domingo en Juventus, y al mediocampista Exequiel Palacios.



El ex River Plate se rompió el ligamento lateral del tobillo derecho hace una semana y en Bayer Leverkusen habían previsto un mes de recuperación.



Con respecto a la lista para la última triple fecha, Andrada, de buen nivel en México, reemplazará a Gerónimo Rulli y Alario se mete en el lugar de Emiliano Buendía, quien había desafiado a su club, Aston Villa, para viajar en la última ventana.



Por una serie de lesiones, Alario se perdió la Copa América y también la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El resto de los nombres son los habituales futbolistas que participaron de la conquista de la Copa América en Brasil, el pasado 10 de julio.



Entre las ausencias se puede destacar a Mauro Icardi, quien estaba en consideración para los últimos partidos pero finalmente quedó afuera por una lesión en el hombro, y a Lucas Ocampos.



El compañero de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez en Sevilla, de España, fue titular contra Chile en el partido disputado en junio en Santiago del Estero pero después no volvió a estar en la consideración de Scaloni.



Incluso, el ex Quilmes y River quedó sorpresivamente afuera de la Copa América en el último corte junto a Buendía y Juan Foyth.



Se preveía que su ausencia en la última lista era por una molestia física que también lo dejó afuera de los primeros partidos de Sevilla pero ya se recuperó y estuvo en los últimos cuatro partidos de su equipo.



La lista completa de Lionel Scaloni para los partidos contra Paraguay, Uruguay y Perú es la siguiente:



Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Esteban Andrada (Monterrey) y Juan Musso (Atalanta).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Germán Pezzella (Fiorentina), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Nicolás Domínguez (Bologna) y Alejandro Gómez (Sevilla).



Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Ángel Di María (PSG), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River) y Paulo Dybala (Juventus).



Luego de nueve fechas y a la espera de la resolución del partido suspendido ante el puntero Brasil, el seleccionado argentino ocupa la segunda posición de las Eliminatorias con 18 puntos, a seis del líder y con tres de ventaja sobre Uruguay.