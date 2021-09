David Martínez sigue en duda para el superclásico del domingo

Si Matínez no recibe el visto bueno para entrenar con normalidad el jueves, el paraguayo Robert Rojas, que lo reemplazó en los últimos partidos, podría seguir como el primer marcador central junto al chileno Paulo Díaz en la defensa.

El defensor de River Plate, David Martínez, sigue en duda para estar en la convocatoria del domingo ante Boca, ya que todavía no recibió el alta médica del desgarro en el isquiotibial izquierdo que lo dejó afuera de los últimos tres partidos.



El zaguero central, que cumplirá 18 días de recuperación el fin de semana, viene haciendo trabajos diferenciados en el campo de juego y, de no recuperarse bien, podría perderse también la convocatoria de la Selección paraguaya para las Eliminatorias.



Martínez fue titular en River durante casi todo el año -sobre todo por las lesiones que sufrió Javier Pinola- pero ya lleva cinco partidos sin jugar con el equipo, puesto que antes de lesionarse estuvo jugando para su Selección nacional.



De este modo, si no recibe el visto bueno para entrenar con normalidad el jueves, su compatriota Robert Rojas, que lo reemplazó en los últimos partidos, podría seguir como el primer marcador central junto a Paulo Díaz en la defensa.



Por su parte, Jonatan Maidana, quien se recupera de un desgarro que tuvo el 18 de agosto pasado ante Mineiro, volvió a hacer tareas diferentes en el campo y la idea es que sume trabajos con pelota en estos días para poder jugar ante Banfield.



Para la fecha posterior al superclásico, River va a perder a varios jugadores titulares como Franco Armani, Julián Álvarez, Díaz, Rojas y Nicolás de la Cruz, quienes viajarán luego de jugar ante Boca. Resta confirmar si también convocarán a Martínez para la fecha FIFA.









En cuanto al posible equipo, el entrenador Marcelo Gallardo no realizó tareas tácticas y las otras dudas pasan por la zona de volantes para acompañar a Enzo Pérez y en la ofensiva si regresan Matías Suárez y Braian Romero.



El plantel volverá a trabajar en el predio de Ezeiza el jueves por la mañana; el viernes repetirán la rutina y se conocerán los jugadores que el sábado, tras los trabajos de pelota parada, van a a quedar concentrados en el hotel Alvear Icon en el porteño barrio de Puerto Madero.



En relación con el encuentro superclásico y el regreso del público, River empezó a trabajar en las nuevas medidas de seguridad en los accesos al Estadio con el protocolo sanitario y con los controles por el aforo del 50%.



A raíz que sólo unos 36 mil abonados van a poder ir al partido y ante la implementación del sistema único de identificación con el River ID, el club y las autoridades de la seguridad implementaron un nuevo sistema de acceso.



De este modo, se implementarán molinetes perimetrales en cada uno de los accesos al Monumental. Se trata de la primera validación electrónica del carnet único para constatar si el asociado cumple los requisitos para ingresar al partido.



Los molinetes se encontrarán en los siguientes puntos: Lidoro Quinteros con acceso a la cabecera Centenario, en Figueroa Alcorta para las plateas San Martín, en Udaondo para la zona de la platea Belgrano y en Puente Labruna por la cabecera Sívori.



También habrá controles especiales a la salida del estacionamiento interno ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta y otro a la salida del estacionamiento del Tiro Federal para que solamente accedan a las puertas de accesos los abonados habilitados.