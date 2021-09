Battaglia tiene ocho nombres definidos en Boca para enfrentar a River

En la práctica en el predio de Ezeiza el técnico no paró un equipo, pero tendría ocho titulares definidos para jugar el Superclásico el próximo domingo. El único jugador que no tomó parte del entrenamiento fue el delantero colombiano Sebastián Villa.

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, tiene ocho nombres definidos y tres puestos en duda para jugar ante River el próximo domingo en el estadio Monumental, desde las 17.00, por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En la práctica de este miércoles a la mañana en el predio de Ezeiza, abierta para la prensa en su primera media hora, el técnico no paró un equipo pero tendría ocho titulares definidos para jugar el superclásico el próximo domingo.

Los nombres de esa base fija serían Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Jorman Campuzano y Agustín Almendra; y Nicolás Orsini.

Los interrogantes están en el sector derecho e izquierdo de la mitad de la cancha y en quien acompañará a Orsini, autor del gol ante Colón en la victoria por 1 a 0 el domingo pasado.

Entre las dudas está, también, el esquema: si seguirá el 4-4-2 o si tomará en cuenta que el rival tiene dos marcadores de punta como Fabrizio Angileri y Milton Casco, que siempre se proyectan en la ofensiva, y entonces pueda poner como extremos a Cristian Pavón o Norberto Briasco para acompañar al exdelantero de Lanús.



La otra incógnita es saber quién estará por derecha al lado del colombiano Campuzano: los postulantes son Diego "Pulpo" González, Esteban Rolón y el juvenil Rodrigo Montes.



Por último, la presencia de un enganche como son Edwin Cardona o Aaron Molinas depende de la estrategia, si se respeta el 4-4-

2 o si juega con un 4-3-3.



Es muy posible que el jueves en el entrenamiento desde las 9 en el predio de Ezeiza el técnico disponga de la primera práctica de fútbol y se vera si ese once será el que juegue el domingo o como pasó en los últimos encuentros, luego haya variantes.







En tanto, el defensor Marcelo Weingandt se entrenó a la par del grupo tras haber dejado atrás una lesión de grado 2 en el aductor izquierdo.



Weingandt, de 21 años, se había lesionado en el empate sin goles ante Defensa y Justicia (fecha 11ra.) y posiblemente integre la lista de convocados aunque no forme parte del once inicial.



La palabra de Izquierdoz



En otro orden el defensor y capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, expresó la importancia de ganarle a River en el Superclásico que se llevará a cabo el próximo domingo para poder meterse en la pelea por el título.



"Venimos levantando, somos conscientes que para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganar en la cancha de River", declaró el zaguero en la conferencia de prensa que ofreció en el predio que Boca posee en Ezeiza.



En líneas generales se vieron cosas buenas del equipo, pero somos conscientes que tenemos que mejorar para generar mas situaciones de gol y minimizar las chances del rival", opinó.





También se expresó sobre el ciclo del anterior técnico Miguel Angel Russo que fue despedido después de perder contra Estudiantes 1 a 0: "El último tiempo con Miguel no se nos daban los resultados. Pero fue bravo porque hubo varias cosas que jugaron en la cabeza. Nosotros estábamos bloqueados. La situación que vivimos con Mineiro, lo de Argentinos con cancha inundada, hubo muchos factores que alteraron el curso e hizo que no pudiéramos rendir al 100%. Lamentablemente le tocó irse a Miguel, aunque hay que recordar que con él fuimos bicampeones y por momentos jugando un fútbol de alto vuelo".



El futbolista surgido en Lanús destacó al árbitro Fernando Rapallini, quién impartirá justicia en el "Superclásico" del domingo venidero ante el conjunto "Millonario".



"Es un árbitro que está preparado para dirigir un Superclásico. Tenemos que ayudarlo a que pueda llevar el partido tranquilo y de la mejor forma", aseveró.



Por último, explicó por qué no integró la Selección -cuando fue convocado por el técnico Fernando Batista- que viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio: "Yo me moría de ganas de ir, realmente, nunca jugué en la Selección, ni en juveniles, y es el sueño que tengo desde chico. Pero el momento era complicado. Lo hablé en el club, tenía que jugar los octavos contra Mineiro y después había un superclásico al que iba a llegar muy justo".



"Hay momentos en los que hay que tomar decisiones en frío, el club apostó muchísimo por mí cuando estaba en México, hizo un esfuerzo grande para que yo viniera, también tenía muchas ganas de jugar acá", reflexionó el zaguero "xeneize".



"Carlos (Tevez) justo se había ido, yo iba a quedar como capitán. No iba a ser el mejor mensaje de mi parte si yo en un momento importante como era jugar un octavos de la Libertadores, me iba a otro lado", reconoció el "Cali".



Boca Juniors visitará a River Plate el próximo domingo desde las 17 en el estadio Monumental de Núñez, con arbitraje de Fernando Rapallini, por la decimocuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).