El G20 incluirá en su comunicado final el pedido argentino para que se revisen los sobrecargos por la deuda

Los países miembros del G20 reunidos en Roma respaldarían la petición del gobierno de Alberto Fernández para que el FMI lleve al análisis de su board la posibilidad de un recorte en la sobretasa que pagan los países que han tomado un crédito con el FMI por encima de lo que marca el estatuto del organismo, como es el caso argentino.

Según confirmaron altas fuentes oficiales a Ámbito, la solicitud está siendo analizada y sería incluida en el documento final, que se conocerá mañana, y era uno de los objetivos del Gobierno de cara a las negociaciones entre la Argentina y el FMI por la deuda de u$s44.000 millones que tomó la gestión de Mauricio Macri.

Además, llega en un momento clave luego del cara a cara entre Alberto Fernández y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quienes se reunieron en la embajada argentina en Roma.

Así, el Jefe de Estado argentino se lleva una victoria de tierras italianas. La idea era avanzar en varios frentes en las próximas 48 horas. El primero era el apoyo por los sobrecargos.

Por otro, el pedido por parte del G20 al FMI para que avance en la creación de una tercera línea crediticia de resiliencia de la pandemia, que permita eventualmente a la Argentina suscribir el repago de su préstamo en tiempos más largos y, consecuentemente, con montos más pequeños.

Hasta ahora, el FMI tiene sólo dos tipos de créditos: los Stand By, que es el que ostenta la Argentina y los Extended Fund Facility, con plazos de hasta 10 años. Como el Gobierno considera que ninguna de las dos variantes permitiría hacer el repago del préstamo en tiempo y forma y, a la vez, asegurarse las condiciones mínimas para conducir el ciclo económico hacia un crecimiento y desarrollo para los próximos años, entonces toda la presión está puesta ahí.

No menor es la búsqueda de apoyo en la aún canciller alemana Angela Merkel por parte de Alberto Fernández. El detalle particular con Alemania es que hasta fin de año, tiene su representación en el board del FMI por el Bundesbank, el banco central alemán. Esto es visto por la Casa Rosada como un factor de desaliento, ya que la posición de la entidad es que el FMI no debería innovar en su estatuto, lo que perjudica a la Argentina.

Sin embargo, desde el año próximo, y por dos años, ese lugar en el board del FMI volverá a una posición de naturaleza política dentro de la cuota de Alemania. Ahí radica la naturaleza del pedido de Alberto Fernández en su encuentro bilateral. Asegurarse que a comienzos de 2022, podrá contar con ese apoyo.

Hay que recordar que el modo de decisión del FMI es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotización de los países miembros.

Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoría de bloqueo dado a que poseen el 16,75%). Es decir que basta con la oposición de Estados Unidos para que no puedan realizarse cambios. Cinco países dominan : los EE.UU. (16,75%), el Japón (6,23%), Alemania (5,81%), Francia (4,29%), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros están divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) está dirigido por Bélgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) presidido por el Gabón (países africanos). Argentina tiene 0,67%.