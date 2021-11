Trepando tapiales y barreteando una puerta, entraron a su casa: la víctima pidió justicia

Estacion Plus Crespo

El ardid de los delincuentes se vió frustrado por los gritos de una persona que se hallaba en el interior de la vivienda. El dueño de casa, vecino de Valle María, relató a FM Estación Plus Crespo la triste experiencia: "Fue en la mañana de este viernes, mientras estaba garuando, entre las 8:30 a 8:45. Yo había salido y había quedado mi señora en casa, quien en un momento me llama desesperada, porque desconocidos habían querido entrar. Cuando regreso, consigo material fílmico y puedo advertir que eran dos personas, que habían ingresado por la casa del vecino. Saltaron el tapial y barretearon la puerta. Como mi señora gritó pidiendo ayuda y llamó a la policía, esa actitud hizo que saltaran por el tapial siguiente al que usaron para entrar".

El damnificado señaló que no fue casual ni improvisado el accionar, ya que portaban elementos para cometer el hecho: "Indudablemente ya lo habían pensado, porque sino no me explico que alguien esté preparado para barretear una puerta".

"Afortunadamente a mi vecino no le sustrajeron nada, simplemente lo usaron como un trampolín. El portón de adelante de mi casa es de reja, con candado, llave y pasador. Pero los tapiales de los laterales no llegan a los dos metros y por ahí les resultó más sencillo saltar e ingresar a mi casa", precisó la víctima de la tentativa de robo.

El hombre afirmó que radicó la denuncia, aunque sus esperanzas de que sean identificados son reducidas: "Andaban con tapabocas y la capucha del buzo colocada. Es una gran dificultad visualizarlos. Los rostros no se ven, pero espero que quizás con alguna herramienta tecnológica la policía pueda lograrlo", dijo el propietario, que pudo captar en imágenes un fragmento de la irrupción de los malvivientes en su domicilio.

Indignado por el episodio sucedido a plena luz del día, el vecino manifestó un fuerte reclamo a las autoridades y a quienes componen el sistema encargado de penar y hacer cumplir las consecuencias de las conductas delictivas: "La puerta se puede arreglar, pero el daño psicológico quedó. No sé si las leyes están cambiadas, pero sigue habiendo inseguridad. Quienes trabajamos y pagamos los impuestos, creemos estar seguros, sin embargo ante una situación así si uno toma una reacción contraria a lo que es habitualmente, sale perjudicado y con cárcel. Ahora, estos cacos, esta basura dentro de la sociedad, salen libres; porque los abogados y jueces lo sacan a los pocos días de haberlos detenido. Estoy con nerviosismo y me duele, porque se desoye a la sociedad cuando se les pide encarecidamente a las autoridades que tomen medidas con estas personas sin escrúpulos".

"Quedamos sugestionados y estamos atentos a cualquier ruido o movimiento. A cada persona que nos pasa algo semejante, quedamos así. Por eso insisto en que se escuche a la sociedad, que jueces y abogados accionen como tienen que accionar. Todos los días vamos a laburar, tenemos valores y resulta que somos los que tenemos que estar encerrados, por culpa de estos energúmenos que andan sueltos, sin educación desde hace años", lamentó el denunciante e instó a la reflexión en los ámbitos de competencia.