Malestar en PSG por Messi y Paredes, convocados a la Selección en "rehabilitación"

El director deportivo del elenco francés sostuvo que la situación "no tiene sentido" y amerita "un acuerdo real con la FIFA".

El brasileño Leonardo, director deportivo del Paris Saint Germain de Francia, disparó hoy contra las convocatorias del astro argentino Lionel Messi y el

mediocampista Leandro Paredes a la Selección argentina pese a estar en "fase de rehabilitación" de sus molestias musculares.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación", señaló Leonardo en referencia a la "Pulga" y al volante, quienes fueron citados por Lionel Scaloni a pesar de no estar en plenitud física.

En esa línea, en declaraciones al medio local Le Parisien, el dirigente remarcó: "No tiene sentido, y estas situaciones ameritan un acuerdo real con la FIFA".

Messi arrastra una "molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda" y se perdió los últimos dos compromisos del PSG, mientras que Paredes se recupera de un desgarro en el cuadriceps que padece desde mediados de octubre.

No obstante, ambos serán esperados por Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina se medirá con Uruguay el 11 de noviembre como visitante en Montevideo y con Brasil, el 16 del mismo mes, como local en San Juan.





Noticias Argentinas