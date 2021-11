Quedaron definidos los cruces de cuartos de final en Paraná Campaña

RESULTADOS

Zona Sur

Unión 1-0 Cañadita Central

Gol: Juan M. Deppen

Seguí FBC 2-2 Cultural

Goles: Holotte y Gassmann / A. López y Seita

Libre: Sarmiento

Zona Centro

Litoral 2-2 Arsenal

Goles: Castañeta y Casco / D. Martínez y Flores

Viale FBC 1-4 Atl. María Grande

Goles: Albornoz / Salva -4-

Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte

Unión A. Cerrito 1-0 Dep. Bovril

Gol: Iván Aguilar

Atl. Hasenkamp 2-3 Juv. Sarmiento

Goles: José Quiróz -2- / R. Marín, Acosta y Vega

Juv. Unida 4-1 Unión Alcaraz

Goles: Janowsky, J. Jara, Nuñez y Pellegrini / G. Gauna

CRUCES CUARTOS DE FINAL

Litoral vs. Cañadita Central

Juventud Unida vs. Unión de Crespo

Viale FBC vs. Deportivo Bovril

Unión A. Cerrito vs. Arsenal