Elecciones Legislativas 2021: qué cambios habrá en los protocolos para el domingo 14

La Secretaría Electoral Nacional ya tiene todo el material que se desplegará en las escuelas que funcionarán como receptoras de votos en las elecciones legislativas 2021, el próximo domingo 14 de noviembre, preparado por para ser retirado por el personal del Correo Argentino y distribuidos en los 661 establecimientos habilitados en la provincia de Entre Ríos, adelantó a La Red Paraná, Narubi Godoy, prosecretaria electoral de Entre Ríos.

Asimismo confirmó que funcionarán la misma cantidad de mesa que en la Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), es decir: 33.655. En tanto hay 1.114.138 electores habilitados pare emitir el voto, de los cuales 32.672 son nuevos electores. “Es importante hacer saber a la ciudadanía que no se han modificado ni los lugares ni las mesas de votación y que es fundamental para agilizar el proceso, consultar de manera previa, la escuela, la mesa y el número de orden asignado por el padrón electoral para votar en www.padron.gov.ar

Protocolos

En cuanto a los protocolos señaló que son los mismos que para las PASO 2021, concurrir con tapabocas o barbijo, DNI, sanitizarse las manos con alcohol y respetar las distancias interpersonales. Asimismo indicó que la Junta Electoral de Entre Ríos dispuso una medida de flexibilización sobre el ingreso al establecimiento ya que no se formarán filas en los ingresos a las escuelas sino que se podrán hacerlo dentro de los edificios como en momentos previos a la pandemia del Covid-19. “Esto brindará mayor celeridad y comodidad en el proceso de votación y nos garantizará la fluidez que quizás, en algunas escuelas trabaron las elecciones den las PASO 2021”, ejemplificó.

Inasistencias

Las personas que no justificaron su inasistencia en las PASO 2021 podrán igualmente presentarse a votar en las elecciones legislativas 2021. “La única condición para votar es estar inscriptos y habilitados en el padrón electoral. “Recomendamos a quienes no fueron a votar en las PASO 2021 que justifique la no emisión del voto. Tienen plazo hasta el 11 de noviembre en la web infractores.padron.gov.ar donde deben ingresar el DNI, seleccionar una causal y adjuntar el certificado. Si no lo pueden realizar, esto no será un obstáculo para concurrir a votar en las elecciones generales.

Escrutinio y carga de datos

Sobre el horario estimado de resultados de la carga de datos a nivel nacional, señaló que la transmisión de datos es de competencia del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior de la Nación. “La Justicia está a cargo de los resultados definitivos de las elecciones, no de los datos provisorios. Si tenemos en cuenta las experiencias de las elecciones PASO el escrutinio de las mesas será sencillo y rápido porque en Entre Ríos se elije una sola una categoría (diputados) para cubrir cinco bancas en el Congreso nacional. Además ya no se trata de internas y se deberá escoger entre siete boletas.

Situaciones en el cuarto oscuro

Respecto a cómo se debe informar a las autoridades de mesa la falta de boletas de tal o cual partido en el cuarto oscuro, Godoy explicó: “El elector o electora deberá salir del cuarto oscuro e informar a las autoridades de mesa con la frase ‘Faltan boletas’ sin indicar de qué partido. Los fiscales que están presentes ingresarán a reponerlas. Si no hay boletas se solicitan a mesas vecinas para que completen las faltantes o al delegado judicial que debe contar con boletas para esta contingencia y que es responsabilidad de cada agrupación política entregarlas a Correo Argentino para que sean distribuidas en toda la provincia. Por lo general hay fiscales generales específicamente de todas las agrupaciones que van reponiendo las boletas”, aclaró.