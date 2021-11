Brasil venció a Colombia y selló su clasificación al Mundial de Qatar

Brasil derrotó hoy por 1 a 0 a Colombia en el estadio "Arena do Sao Paulo" y selló su clasificación al Mundial de Qatar 2022, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

El elenco brasileño se impuso con un gol de Lucas Paquetá a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de una débil reacción del arquero David Ospina, y le bastó para quedarse con el boleto a la Copa del Mundo a cinco fechas del final de la competencia.

Con este triunfo y a la espera de la resolución de la FIFA por la suspensión del encuentro con la Selección argentina en la ciudad de San Pablo, Brasil alcanzó los 34 puntos y continúa invicto en la cima del certamen.

Colombia, por su parte, se ubica en el puesto de repechaje con 16 unidades en lo que va de las Eliminatorias, aunque Uruguay le podría arrebatar el lugar en caso de ganar o empatar mañana frente al elenco dirigido por Lionel Scaloni.

Tras un primer tiempo parejo en el que los dirigidos por Tite no mostraron su mejor versión y Neymar estuvo a un paso de ser expulsado por un encontronazo con el árbitro chileno Roberto Tobar, el festejo brasileño llegó en la segunda etapa.

Con un remate de Paquetá desde dentro del área grande que venció la endeble resistencia de Ospina, el conjunto local rompió el cero y se quedó con el boleto al Mundial con once triunfos y un empate en los doce cotejos que disputó hasta el momento.

"¡BRASIL YA ESTÁ EN CATAR 2022! La Canarinha es el primer representante sudamericano que se aseguró un lugar en el próximo Mundial FIFA", publicó la Conmebol en sus redes sociales luego del partido.

En la próxima jornada, el rival será nuevamente la Argentina, a partir de las 20:30, mientras que Colombia buscará un triunfo clave frente a Paraguay el mismo día desde las 20:00.



Síntesis del partido:



Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 13.

Brasil-Colombia.

Estadio: Arena do Sao Paulo.

Árbitro: Roberto Tobar de Chile .

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar.

DT: Tite.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Cuadrado, Yairo Moreno, Luis Díaz y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el segundo tiempo: 28m. Lucas Paquetá (B).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Vinicius por Fred (B); 9m. Gustavo Cuéllar por Johan Mojica (C); 18m. Matheus Cunha por Gabriel Jesús (B) y Antony por Raphinha (B); 20m. Miguel Borja por Duván Zapata (C) y Roger Martínez pro Luis Díaz (C); 32m. Luis Muriel por Wilmar Barrios (C) y James Rodríguez por Daniel Muñoz (C); 40m. Fabinho por Lucas Paquetá (B).