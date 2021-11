Votó Alberto Fernández en Puerto Madero y se refirió a la convocatoria al diálogo a la oposición

El presidente Alberto Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan este domingo en todo el país. Al salir, el primer mandatario respondió preguntas a la prensa y se refirió a una posible convocatoria al diálogo a la oposición. "No somos nosotros los que no queremos el diálogo, pero no puedo hablar mucho porque estamos en veda", afirmó.

El Jefe de Estado concurrió a votar acompañado por la primera dama Fabiola Yañez, en la sede de la UCA ubicada en avenida Alicia Moreau de Justo 1.400 de la ciudad de Buenos Aires, al igual que lo hizo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre.

“Siempre hemos tenido el diálogo abierto. En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social, por lo tanto el diálogo siempre está abierto, no es nuestro problema. No somos nosotros los que no queremos el diálogo”, sostuvo.

"Siempre celebro la democracia, cada vez que la Argentina vota es un día importante y gracias a dios hay buen tiempo", dijo al ingresar.

Alberto Fernández pidió a la población que vaya y "se exprese para que podamos construir el país que queremos".

En tanto, señaló que se reunirá con el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el oficialismo, Leandro Santoro a "tomar un café", y que luego almorzará en la residencia de Olivos.

Dijo también que “gracias a Dios está bien el tiempo, está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa y lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Ese es el objetivo”.

Consultado sobre cómo seguirá el rumbo de su gestión después de las elecciones, dijo que "mañana es lunes y la Argentina continúa y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos”.