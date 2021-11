Con Messi, Argentina recibe a un Brasil sin Neymar para sellar la clasificación al Mundial de Qatar 2022

La Selección argentina, que contará este martes con el regreso de Lionel Messi desde el arranque, buscará sellar la clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuando reciba a un Brasil sin su estrella Neymar, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El encuentro se disputará desde las 20:30 en el estadio San Juan del Bicentenario con el uruguayo Andrés Cunha como árbitro principal, quien estará asistido por Richard Trinidad y Nicolás Taran, y el mismo será televisado en directo por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El elenco albiceleste venció por 1 a 0 a Uruguay, tiene 28 unidades y si derrota a Brasil necesita que se den dos de estos tres resultados para conseguir el pasaje al Mundial: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no logre el triunfo frente e Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia no venza al Paraguay de Guillermo Barros Schelotto.

El entrenador Lionel Scaloni no confirmó el once inicial, pero sí la presencia de Lionel Messi desde el arranque en reemplazo de Paulo Dybala en el que sería el único cambio que tendría respecto de los que salieron a jugar frente al elenco uruguayo en Montevideo.

En tanto, el técnico deberá definir además si también regresará el mediocampista Leandro Paredes, quien no jugó ante Uruguay porque se terminaba de reponer de un desgarro y empezó a entrenar con normalidad el sábado.

Por su parte, Brasil tendrá la sensible baja de su estrella Neymar, luego de haber vencido como local a Colombia por 1 a 0, resultado que le dio la clasificación matemática a Qatar 2022. Para visitar a la Argentina el técnico Tite colocaría en el equipo titular al futbolista Fabinho, en sustitución del suspendido Casemiro, y a Vinicius Junior en la delantera.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 14

Argentina-Brasil

Estadio: San Juan del Bicentenario

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

Hora de inicio: 20:30 - TV: Pública y TyC Sports

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Vinicius Junior. DT: Tite.





Noticias Argentinas