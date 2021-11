Quintero volvió a hablar de un posible regreso a River: "Tengo mi corazón con los hinchas"

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero volvió a ilusionar hoy a los hinchas de River al hablar nuevamente de un posible regreso al elenco de Núñez, aunque afirmó que "uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar".

“Hice historia con ese equipo y creo que se ve reflejado en el cariño de la gente. Tengo mi corazón con los hinchas”, aseguró Quintero en declaraciones a medios de Colombia.

Y agregó: “Cuando uno hace cosas buenas y las personas lo marcan, las puertas quedan abiertas. Eso fue lo que me pasó en Argentina y el día que me toque tomar la decisión de retornar, seguramente lo hablaré y no habrá ningún tipo de problema”.

En cuanto a su situación en China, explicó: “Es difícil estar a la distancia. Acá son muy exigentes con la cuarentena, recién el sábado pude salir a la calle después de 21 días”.

“Soy hincha de River porque el club cambió mi vida. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, lamenté irme y no ver a los hinchas por la pandemia. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto”, concluyó el enganche.

Quintero, nacido en Medellín, disputó 61 partidos con la camiseta de la "banda" y marcó 12 goles, el más importante en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, aunque luego estuvo ocho meses sin jugar por una grave lesión en la rodilla.



