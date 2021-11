Con críticas al Gobierno, Boudou, Mariotto y Castro lanzaron su partido

Con críticas al Gobierno nacional, el ex vicepresidente Amado Boudou, la ex embajadora de Venezuela Alicia Castro, y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, lanzaron hoy un partido propio que integrará el Frente de Todos.

"Que nadie se equivoque. Soberanos no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la Patria con el gobierno de (el presidente) Alberto Fernández, con el liderazgo de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, con la tradición del peronismo, para tener una Patria libre, justa y soberana", enfatizó Boudou.

Durante la presentación del espacio "Soberanxs", para lo que se eligió como fecha el Día de la Soberanía en la Argentina, se indicó que el nuevo partido será "un punto de encuentro político, un espacio de reflexión y debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas".

En ese marco, Boudou destacó: "Queremos desde aquí, con las tradiciones, las identidades, tener un punto de intersección que no pare de sumar para que después de este momento en el que ha habido elecciones de medio término, sea realmente un hecho natural que ganemos muy bien las próximas elecciones presidenciales".

"Que el Gobierno diga 'tarea cumplida, porque la vida de los argentinos hoy está mucho mejor que hace 4 años'. A eso venimos a aportar", enfatizó.

Al referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), recordó: "Este problema no lo inventó el presidente Alberto Fernández, este problema lo vino a encadenar a la Argentina (el ex mandatario) Mauricio Macri y su gobierno".

"Necesitamos un acuerdo que le sirva a los argentinos y a las argentinas. No hay que levantarse de ninguna mesa. Hay que quedarse sentado peleando por la vida de la patria y la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo", resaltó.

En el tramo final de su discurso, destacó: "Tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país y explicar qué significó el FMI y qué significa hoy en la vida de los argentinos. No me refiero a cuestiones abstractas sino a salarios, pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios, cierre de fábricas".

Al referirse a los que considera como "presos políticos", Boudou aclaró que "no son de este gobierno", por lo que pidió que "nadie se ofenda", y disparó: "Son presos políticos de un sistema de poder judicial".

"Algunos se agravian con lo que pasa en Nicaragua. Y quizá podamos estar en algún punto contestes a escuchar los argumentos. Pero, ¿Por qué no se agraviaron cuando lo metieron preso a Lula para que no sea presidente de Brasil? ¿Dónde estaban esas voces?".

A modo de resumen, el ex vicepresidente expresó: "Venimos a proponer que las discusiones, como dijo el presidente Alberto Fernández, se den dentro del propio Frente de Todos, no tenemos que esconderlas".

"La primera tarea política es la unidad, pero la segunda, es no obturar el debate público. Y eso es lo que venimos a proponer, el debate dentro del Frente para lo que viene que es muy difícil", sentenció.

A su turno, Alicia Castro consideró que "la pandemia ha dejado claro que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana".

"Es hora de una nueva agenda de prioridades. La prioridad del pueblo argentino no es pagar los intereses de usuras del FMI, tampoco someternos a sus inevitables condicionalidades políticas", alertó.

Por último, la ex embajadora llamó a "abordar las limitaciones estructurantes", y agregó: "Por eso proponemos un cambio de la democracia representativa, hacia una democracia participativa y una nueva Constitución que ponga al pueblo en debate constituyente para analizar y establecer las normas que lo rijan con las necesidades del presente".

En ese marco, Gabriel Mariotto envió un mensaje hacia el interior de la coalición gobernante: "Aquellos que no dicen nada por miedo al latigazo del Instituto Patria o Casa Rosada, sepan que nosotros vamos a seguir opinando porque entendemos que es la forma de ayudar a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández".

"Alguien se cree dueño de esto y nos tratan como a claque. Hay un grupo que se cree dueño y no nos deja opinar. Y queremos que se considere lo que decimos", cuestionó.

En ese sentido, el ex vicegobernador bonaerense completó: "No pedimos permiso. Nos da la sensación que tenemos mucho para decir, no nos gusta quedarnos con cosas atravesadas en la garganta cuando tenemos opinión".

A modo de cierre, subrayó: "Somos militantes, sabemos dónde estamos parados: frente a determinada coyuntura, determinado episodio, determinado sueño. No pedimos autorización a nadie para poder opinar ni tampoco tenemos la pretensión de imponer nada, solamente discutir, plantear ejes".

El lanzamiento tuvo entre sus oradoras a la líder de la agrupación Tupac Amaru, quien envió un video para acompañar al nuevo espacio político, y recordó su condición de "presa política".

"Es importante el desafío que están tomando. Entiendo que van a discutir el no pago a la deuda con el FMI, la situación de los presos políticos en el país, van a discutir todas aquellas cosas que hoy están faltando a este gobierno y que pareciera que en el Frente de Todos se cuidan demasiado", apuntó Sala.

Ante la imposibilidad de ingresar al lugar, debido a cuestiones de capacidad, los militantes siguieron el lanzamiento desde la calle a través de una pantalla gigante que se colocó en el exterior del espacio.

En el final de la actividad, se presentó a las trece comisiones en las que se organizarán los debates que permitan generar propuestas de políticas a corto, mediano y largo plazo "no sólo para enfrentar la actual coyuntura sino también los grandes desafíos que impone la crisis sanitaria, económica".