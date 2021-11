El emotivo video dedicado a Maradona que subió la Liga Profesional en el primer aniversario de su muerte

"Te vamos a extrañar toda la vida". La Liga Profesional de Fútbol publicó un emotivo video en sus redes sociales a modo de homenaje por la muerte de Diego Maradona. El mismo se podrá ver en todos partidos de la fecha 22 del certamen.

El video que dura poco más de tres minutos y medio muestra imágenes de la vida del astro argentino y está acompañado de una canción de fondo creada por un mismo empleado de la LPF. David Vásquez es un nombre y es licenciado en Ciencias de la Comunicación, compositor y productor. Un artista amigo -Carlos Damiano- fue quien se ocupó de cantarla .

Este 25 de noviembre se cumplirá un año del fallecimiento del Diez y en la jornada número 22 del fútbol argentino ya se comenzaron a ver tributos en la previa de los partidos.

Cómo surge la canción a Maradona

En diálogo con Olé, Vásquez contó cómo nació esta movida." Cuando surgió la posibilidad de hacerle un homenaje a Diego por el primer año de su fallecimiento, se me ocurrió la posibilidad de escribir una letra. En la Liga me dieron la oportunidad de hacerla libremente. Cuando se las mostré, les gustó y me junté con un músico amigo, Carlos Damiano, al cual conozco hace más de 20 años. Le propuse hacer una música para el tema, le mandé la letra y a los tres, cuatro días ya teníamos el demo. La pulimos un poco, la letra y algunos coros en los cuales yo participo, y Carlos es la primera voz", expresó.

"Es una alegría muy grande para un maradoneano como soy yo haber podido participar de este homenaje. La letra surge como unas imágenes que se me cruzaron de cuando yo era chico. Nací en diciembre de 1972 y no recuerdo mi vida sin haber escuchado hablar de Diego Maradona. Mi vida futbolera se resume en haber visto jugar a Diego de chiquito y tratar de hacer las cosas que se le veían a él. Mi papá tenía un bar en Caballito y venían los taxistas y hablaban de la joven promesa Maradona. Empezaba a construirse el mito. Su ausencia es dura, es una ausencia muy presente y gracias a Dios pudimos hacer esta canción y rendirle este pequeño homenaje a quien fue mi héroe de la infancia, mi ídolo, que llevo tatuado en mi pierna izquierda", agregó en esa charla.