La Coalición Cívica apoya la continuidad de Negri como jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, formalizó hoy su apoyo a la continuidad del radical Mario Negri como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, en medio de la puja con el PRO que alienta a Cristian Ritondo para ocupar ese cargo a partir del 10 de diciembre.

"Yo no encuentro ningún argumento para que no siga. Ha sido un gran presidente del interbloque estos 6 años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque", señaló López en declaraciones radiales.

Confirmados los resultados de las últimas elecciones legislativas, el PRO tendrá un bloque más numeroso que el de la UCR, por lo que estaría en condiciones de reclamar la presidencia del interbloque.

La decisión es inminente, dado que el 6 de diciembre se celebraría la sesión preparatoria en la que tomarán juramento los 127 diputados electos en los comicios del pasado 14 de noviembre, y se renovarán las autoridades del cuerpo legislativo presidido por Sergio Massa.

De los 116 diputados nacionales que tendrá Juntos por el Cambio, 50 pertenecerán al PRO, 45 a la UCR, 11 a la Coalición Cívica, cuatro al bloque que conducirá Emilio Monzó, dos a Avanzar San Luis y cuatro monobloques.

Tras ser ratificado para seguir al frente de la bancada del PRO, luego de una discusión con el sector de los "halcones" que comanda Patricia Bullrich, Ritondo es el otro candidato a presidir el principal bloque opositor.







