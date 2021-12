Se sortearon las llaves de semifinales y finales del torneo oficial de Paraná Campaña

Las semifinales ya tienen cruces confirmados y Unión de Crespo ya conoce su rival. Los partidos se disputarán este domingo 5 y el miércoles 8 de diciembre (feriado). Como quedaron los cruces en Sub 20 y primera.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

En la noche de este miércoles, el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se reunió con los delegados de los clubes clasificados a las instancias finales del Torneo Oficial “Copa Presidente Rubén Alberto Ceballos”.

En primer lugar, el Presidente Daniel Senger agradeció al fuerte apoyo recibido por parte de todas las instituciones que conforman nuestra querida Liga y la predisposición por parte de los mismos para sobrellevar el hecho de vandalismo sufrido el martes a la madrugada en la sede de nuestra Liga.

Seguidamente, el Consejo Directivo planteó la posibilidad de traer árbitros, para las semifinales de primera división, que imparten justicia en el actual Torneo Regional Federal Amateur o continuar con los árbitros de nuestra Liga. Los delegaos acordaron que el mismo Consejo Directivo se encargue de elegir qué árbitros dirigirán las semifinales y posiblemente se contará con la presencia de veedores en cada semifinal.

A continuación, Senger dio cuenta a los dirigentes sobre dos protestas presentadas, en tiempo y forma. Una fue presentada por el Club Atlético Litoral, con respecto al partido vs su similar Cañadita Central y la otra fue presentada por el Club Atlético Arsenal vs su similar Atlético Sarmiento en Categoría Sub-20. Ambas fueron entradas por secretaria y serán elevadas al Tribunal de Disciplina, que deberá resolver si prosperan o no.

Esta situación fue aclarada antes de empezar el sorteo de las tres categorías. De tal manera que en el bolillero de Primera División se sorteó una llave con Cañadita Central junto con Atlético Litoral. En Categoría Sub-20, además de sortear una llave con los nombres de Atlético Arsenal y Atlético Sarmiento, también se sorteó una llave con los nombres de Unión Alcaraz y Viale FBC, que deben jugar el partido de vuelta postergado por las inclemencias que impidieron que se juegue en la localidad de Alcaraz. En Categoría Sub-17 solo resta conocer el segundo finalista, que saldrá del cruce entre Deportivo Bovril y Atlético Litoral, que tampoco pudieron disputar la revancha. Por tal motivo estas dos instituciones estuvieron juntas en el bolillero. Mientras que Atlético Unión espera por su rival en la finalísima.

Teniendo en cuenta estas aristas los delegados hicieron girar el bolillero, dando como resultado los siguientes cruces: Primera División (semifinales -ida), se disputarán el domingo, 5 de diciembre, a partir de las 17:30 hs: Atlético Arsenal vs Atlético Unión; Cañadita Central/Atlético Litoral vs Viale FBC.

En Categoría Sub-20, el domingo se disputará el partido revancha de la semifinal entre Unión Alcaraz (0) vs (0) Viale FBC. El ganador jugará la final y deberá esperar el fallo del Tribunal de Disciplina para conocer su rival. En Categoría Sub-17, el domingo se cerrará la llave entre Deportivo Bovril (1) vs (2) Atlético Litoral. El vencedor disputará la final frente a Atlético Unión.

Por último, se recordó lo que se había pautado en reunión de delegados, que era utilizar los feriados nacionales, y respetando esa voluntad tendremos fútbol el domingo y el miércoles. Es decir que los partidos de ida de las semifinales de Primera División se jugarán el domingo y las revanchas se disputarán el miércoles 8 de diciembre. Mientras que en Categoría Sub-20 y Categoría Sub-17 se completarán los equipos finalistas el día domingo y las finales de ida, de estas dos divisiones, se jugarán el miércoles 8 de diciembre.