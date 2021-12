Juran los nuevos diputados nacionales por Entre Ríos

Los 127 diputados que resultaron electos el 14 de noviembre último prestarán juramento este martes a las 12 en una sesión preparatoria donde también se definirán las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario. Los nuevos representantes de Entre Ríos son Rogelio Frigerio, Marcela Ántola y Pedro Galimberti, de la alianza Juntos, y Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (quien ocupa el lugar que no asumirá Enrique Cresto), del Frente de Todos. Sin embargo, no todos jurarán este martes.

Frigerio no estará presente en el recinto, porque contrajo coronavirus. El resultado positivo data del pasado viernes y el ex ministro de Mauricio Macri tiene indicado aislamiento hasta este jueves. Mientras tanto, se encuentra bien de salud, cursando la enfermedad sin síntomas a excepción de la pérdida del olfato. Desde su entorno señalaron a UNO que el líder de Juntos por Entre Ríos jurará cuando esté en condiciones de ir al recinto, lo que podría ser este viernes cuando los 127 diputados electos asuman sus bancas.

Por su parte, Pedro Galimberti ya renunció a la intendencia de Chajarí y quedó libre de asumir su diputación y Marcela Ántola hizo lo propio con su concejalía en Gualeguay.

La particularidad de las juras entrerrianas este martes es que no estarán en la Cámara ninguno de los dos candidatos que encabezaron las listas que obtuvieron bancas. Es que finalmente se confirmó el primer postulante del Frente de Todos, Enrique Cresto, decidió no asumir la diputación -como se esperaba- para quedarse a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), el organismo nacional a cargo de llevar agua potable y cloacas a todo el país y que, por lo tanto, dispone de un abultado presupuesto.

En lugar del también intendente de Concordia en uso de licencia asumirá Tomás Ledesma. El joven dirigente de La Cámpora ocupaba hasta ahora un cargo nacional, como Coordinador de la Región Centro de la Dirección de Relaciones con los Municipios del Ministerio del Interior. Fue tercero en la lista oficialista, detrás de Carolina Gaillard.

La actual legisladora ejerce como diputada en representación de Entre Ríos desde fines de 2019, cuando sustituyó a Juan José Bahillo, convocado por Gustavo Bordet para integrar el gabinete provincial de su segundo mandato. Con la renovación de su banca, será el tercer período legislativo que iniciará Gaillard en la Cámara Baja nacional, ya que fue también diputada entre 2013 y 2017.

Equilibrio de fuerzas

Después de la jura, los 127 legisladores asumirán sus bancas el viernes y se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas Cámaras.

La nueva conformación que tendrá la Cámara baja en base a los resultados de la elección del 14 de noviembre mostrará una fuerte paridad entre el Frente de Todos (FdT), que tendrá 118 bancas, y Juntos por el Cambio (JxC), que contará con 115 escaños, dispersos en al menos siete bloques diferentes.

Será central el rol que jueguen los 23 legisladores que pertenecen a partidos provinciales, a agrupaciones de derecha y de la izquierda, claves a la hora de buscar consensos.

La ceremonia de jura de los diputados en el Congreso se realizará al mediodía, en una sesión preparatoria en la cual prestarán juramento 127 legisladores, en orden por provincia y de acuerdo a las fórmulas que elijan según sus convicciones personales, políticas y religiosas.

En la misma sesión, que será conducida en un principio por el legislador de mayor edad, la Cámara de Diputados definirá las autoridades del cuerpo donde será reelecto -a propuesta del FdT- su presidente, Sergio Massa, y el vicepresidente segundo José Luis Gioja.

Por las medidas sanitarias vigentes, continuará el uso de barbijos, así como el testeo correspondiente para diputados y personal de la cámara. Habrá también un cupo limitado de familiares que podrán asistir a la ceremonia.