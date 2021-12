En semifinales, a la cancha sin mate ni sillones

Estacion Plus Crespo

En el marco del campeonato de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, este domingo se jugarán los partidos de ida en Semifinal. Cañadita Central VS. Viale FBC y Arsenal VS. Unión serán los cotejos sujetos a restricciones, dispuestas por la superioridad, reforzando las medidas de prevención.

El subjefe de Comisaría Seguí, Juan Aruga y el subjefe de Comisaría Viale, Guillermo Silaur, coincidieron en las prohibiciones, detallando a FM Estación Plus Crespo: "Los concurrentes a los estadios de Seguí y Viale, no podrán ingresar al interior del mismo con vehículos de ningún tipo, ni sillones, como así tampoco equipos de mate. Está prohibida la pirotecnia, los bombos y elementos de percusión o banderas que excedan los 2 metros de longitud. No se aceptará el ingreso de elementos contundentes que puedan ocasionar daños a terceros".

También se aclaró que antes de las 16:00, el público no podrá ingresar a los estadios respectivos.

En el caso de Seguí, no se podrá estacionar sobre calle Belgrano, por tratarse de la arteria entre ambos ingresos.