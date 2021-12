Kun Agüero anunció su retiro del fútbol entre lágrimas: “Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto”

Ante la hora de rumores que se generaron alrededor de su futuro, Sergio Kun Agüero llamó a una conferencia de prensa en Barcelona a 46 días de haber sufrido un problema cardíaco durante un duelo contra el Alavés que lo obligó a quedar marginado de los campos de juegos hasta ser estudiado en profundidad por los médicos y confirmó que dejará de jugar al fútbol profesional para cuidar su salud.

Luego de unos minutos, en los que invadido por la mezcla de emociones no pudo hablar, el atacante dio a conocer la decisión: “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”. El anuncio lo dio junto al presidente Joan Laporta.

“Tomé esta decisión por lo que pasó hace un mes y pico. Los médicos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días, una semana, pero quería contarles que hice todo lo posible para saber si había una esperanza, pero no había mucho”, manifestó. En primera fila estuvo su pareja, Sofia Calzetti. También brindaron su apoyo desde las gradas el plantel del primer equipo Culé y los principales dirigentes de la institución. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar”, reconoció.

“Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Me trataron muy bien, a la gente también. A la Selección Argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”, añadió.

Para cerrar su discurso, expresó: “Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me espera la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Gracias a los periodistas que vinieron. A los que me trataron bien, y a los que me trataron mal alguna vez también. Les agradezco a todos los hinchas de los clubes en los que he jugado. Me quedo con cosas muy bonitas”.

“Culé una vez, culé para siempre”, una de las frases que le dedicó el club al argentino con una gigantografía a un costado del campo de juego. El Kun solamente llegó a disputar cinco encuentros oficiales con la camiseta del Barcelona y fue titular en dos ocasiones: contra Rayo Vallecano y en el ya fatídico partido ante Alavés. En ese duelo que se disputó el 30 de octubre en el Estadio Camp Nou debió pedir el cambio a los 38 minutos por un dolor en el pecho que luego se confirmó que era el síntoma producto de una arritmia. Hasta entonces, había conseguido anotar un gol en la derrota 2-1 ante Real Madrid en el clásico.

Joan Laporta, tras unas emotivas imágenes, le dedicó unas sentidas palabras: “Lo dice el video. Nos quedamos con las ganas en el Barca, pero tomaste la decisión correcta. Tienes todo nuestro apoyo. Fuiste un jugador de reconocimiento mundial, un goleador reconocido en todo el mundo. Lo que sembraste en el fútbol, no solo por tu juego, sino por tu simpatía y forma de ser, nos hubiera gustado que llegase antes. En Atlético Madrid eras la envidia de todos los Culé. Ahora recogerás los frutos. Te deseamos lo mejor”.

Agüero aprovechó la oportunidad para agradecer todo el cariño que recibió desde su desembarco en Cataluña: “Desde que llegué me trataron muy bien. Me quedo con algo que no viví en otro lado. Son muy fans, lo noté en la calle. Eso me sorprendió mucho, también el cariño. Me hubiese gustado estar acá, ayudar a mis compañeros. Le deseo lo mejor al Barcelona y mis compañeros. Me voy muy contento por cómo es el club”.

El hombre surgido de la cantera del Rojo contó cómo fue el proceso desde que debió ser reemplazado ante Alavés: “Las primeras dos semanas fueron dudas. Los médicos me dijeron que lo mejor era no seguir, y ahí me empecé a mentalizar. No fue fácil. Lo fui procesando. Cuando me dijeron que ya era definitivo tardé unos días más en procesarlo, pero cuando pasaron los días seguía con esperanzas. Luego lo pensé en frío”. No obstante, aclaró: “Pero ahora estoy bien”.

Con respecto a su futuro prefirió no dar muchas precisiones. “Voy a seguir vinculado al fútbol, eso seguro. Ahora voy a poder disfrutar un poco más de la vida”. Y luego, añadió: “Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo”.

Sobre sus mejores momentos con una pelota en los pies, no dudó: “No tengo nada en contra de Racing, pero ese gol con 17 años fue mi primer gol más lindo que tuve. Luego, en la Europa League, con el Atlético, fue un momento muy feliz. Todos saben lo del City, ese gol ante el Queens Park Rangers que nos dio la Premier League. Luego fueron momentos muy lindos. El último fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, he jugado dos o tres partidos, pero sentí que era lo que estábamos buscando hace años y por suerte se consiguió. Fui muy feliz”.

Agüero, fiel a su estilo, concluyó con una broma: “Me voy también con el gol que le hice al Madrid. ¿No está mal para decir que fue mi último gol, no?”

Pese a su abrupto retiro, el Kun sostuvo que no le quedaron asignaturas pendientes a lo largo de su carrera: “Siempre, cuando uno es jugador, quiere seguir ganando más cosas, pero me voy contento por los títulos que he ganado. Uno siempre puede dar más, pero hice todo lo mejor para mí y el club. Al final el jugador está en un equipo, no es individual. Todo lo que hice fue para ayudar al equipo y al club.

El evento también contó con una presencia especial: Josep Guardiola. El entrenador del Manchester City viajó a tierras catalanas en compañía de Txiki Begiristain, director de fútbol de los Ciudadanos, luego del triunfo por 7 a 0 ante el Leeds por la Premier League.

Con 33 años, el futbolista que se inició en julio del 2003 con Independiente –y se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 1 mes–, pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partido para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés.

Además, acumuló 21 títulos en su carrera, uno de ellos la Copa América 2021 con la selección argentina, y por eso el Kun es uno de los futbolistas albicelestes que más coronas consiguió en toda su carrera.

Infobae