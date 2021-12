Fabián Gianola habló tras ser imputado por abuso sexual

Fabián Gianola, quien debería presentarse este viernes a las 10 a prestar declaración indagatoria por la causa por abuso sexual que pesa en su contra, realizó un video en el que asegura ser víctima de una extorsión por parte de las dos mujeres que lo denuncian, la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses. Además adelantó que por recomendación de sus abogados, Federico Schumacher y Diego Onorati, no declarará, a la espera de pruebas que, según él, podrían resolver el caso a su favor.

“Ante los hechos de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, comienza diciendo Gianola en el video que filmó en su casa. “Bueno, primero: yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció”. Respecto a las presuntas amenazas, aseguró tener los audios de las mismas, y dijo que “todos” los testigos que se presentaron en la causa declararon a su favor, salvo uno, pareja de una de las denunciantes.

Sobre la segunda denuncia, Gianola -quien no nombró a ninguna de las denunciantes- afirmó: “Es de la señora que vi tres veces en mi vida rodeada con gente, siempre era con gente”. Y agregó: “Es la primera vez en la historia policial argentina que todas, las dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas de las denunciantes. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”.

Antes de cerrar la primera parte de su descargo, el actor anunció que no prestará declaración: “Por ahora no, por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver creemos nosotros, las causas”.

“Por otro lado, me dijeron si quería pedir perdón. Y yo creo que cuando alguien no hace nada no debe pedir perdón. Humildemente: creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Y quiero agradecer a toda la gente que se acercó, a todo el público que me brindó su apoyo, a toda la gente que me brindó su contención, artistas, productores, actrices, asistentes de producción, directores, muchísimas gracias por el apoyo que me han, que me han ofrecido y me han dado”, dijo Gianola, en la segunda parte de su descargo.

Además, confió que está “muy tranquilo”: “Sé que esto se va a resolver pronto y que se va a saber muy pronto la verdad”, dijo.

En el 2019, en diálogo con Teleshow, la locutora Viviana Aguirre había contado: “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”.

Fernanda Meneses, quien mantuvo una relación de amistad durante 20 años con Gianola, dijo en su momento: “En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva”.