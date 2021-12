Liga Profesional de Fútbol: Marcelo Tinelli denunció un complot de dirigentes para sacarlo como presidente

Un nuevo escándalo se abrió en el fútbol argentino. Este viernes un grupo de dirigentes le enviaron una carta a Marcelo Tinelli pidiéndole la renuncia y este aseguró que se trató de “un golpe artero”.

Las tensiones por la conducción de la Liga Profesional de Fútbol hizo hasta en la víspera de Navidad se juegue fuerte en cuanto a quién será el encargado de dirigir el próximo torneo. Además, la influencia que tendría Claudio Tapia y los dirigentes de la AFA, hacen que crezca esa tensión.

La carta de los dirigentes del fútbol argentino a Marcelo Tinelli

El pasado miércoles, en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, se desarrolló el sorteo de la Copa Argentina y previo al mismo hubo un almuerzo entre algunos de los dirigentes presentes.

Los clubes de Primera División quieren que Marcelo Tinelli de un paso al costado y deje su cargo de presidente de la Liga Profesional. La mayoría de los clubes estarían de acuerdo y enviaron una carta con Cristian Malaspina a la cabeza.

El primer objetivo de los clubes de Primera División es que Marcelo Tinelli deje el cargo de manera inmediata y sea Cristian Malaspina el interlocutor para trabajar de manera conjunta con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los clubes de Primera División consideran que deben trabajar con AFA para avanzar sobre diferentes temas como, por ejemplo, los derechos de televisión y que esto no se puede dar con Tinelli como presidente de la Liga Profesional.

Marcelo Tinelli habló de un “golpe artero” contra su conducción

“En los últimos días hemos asistido -con sorpresa e incredulidad- a un movimiento iniciado por algunos clubes, ciertos de estos maliciosamente inducidos a partir de información falsa e incorrecta, que se arrogan la representación del conjunto de las instituciones que integran la Liga Profesional de Fútbol. Este grupo reducido nunca me manifestó sus diferencias en forma personal, ni las planteó institucionalmente, en un debate con sus pares en las reuniones de Comité Ejecutivo de nuestra Liga, que es el lugar en donde deben plantearse las diferentes cuestiones.

or mi formación y mis valores, considero a la desestabilización institucional un golpe artero, no solo a las autoridades que fueron legítimamente electas en forma oportuna, sino también a la vida de la organización que se trata de violentar. No comparto los métodos ni los valores de las personas que llevan adelante esta aventura, y creo firmemente en la democracia en todos los niveles de nuestra vida institucional y en la legitimidad que deben tener quienes nos representan.

n virtud de ello, y de las conversaciones que he mantenido con todos los clubes, en mi carácter de presidente de la LPF y de sus facultades otorgadas por el Reglamento General (art. 17.1 y cc), los convoco a una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol a llevarse a cabo el 11 de enero de 2022, inmediatamente después del sorteo del fixture de los torneos del próximo año, en donde trataremos especialmente cualquier asunto relativo a las autoridades vigentes de la Liga, como también consideraremos el llamado a elecciones de Presidente y Mesa Directiva, en caso de que el máximo órgano de nuestra institución lo considere necesario”, apuntó Tinelli.