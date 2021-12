"De Papá Noel a la Gestapo": Cristina Kirchner arremetió contra Macri y Vidal por el video de la AFI

La vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió hoy al video difundido por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la presunta prefabricaron pruebas para armar causas judiciales contra sindicalistas de la UOCRA, y preguntó "qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial" sobre "la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal".

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta difundió un mensaje con el título "De Papá Noel a la Gestapo", en referencia a los dichos del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en el video y también a su publicación anterior sobre el fallo de la Cámara Federal que descartó la existencia de una asociación ilícita durante la gestión de Macri.

En un hilo de Twitter, la ex mandataria recordó que la Gestapo fue la "policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi" y disparó: "Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado".

En la misma línea, subrayó que en el video Villegas afirmó que si pudiera "tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría" y remarcó que se trata del "ministro de Trabajo de Mariu Vidal en PBA (Provincia de Buenos Aires), en la reunión de la mesa judicial del 15-06-17, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI".

"Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián De Stefano, director de Jurídicos de la AFI de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, quien en agosto del 2018 visitó al juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que ´Macri lo quería preso a Pablo Moyano´", continuó Cristina Kirchner, junto a una captura del video.

La ex presidenta remarcó: "Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales".

"Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal", interrogó la titular del Senado, quien vinculó así el video con la "mesa judicial" que, según afirmó en varias oportunidades, "persiguió a opositores" durante la gestión de Macri.

En este sentido, agregó: "Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario".

Por último, Cristina Kirchner subrayó que "Sebastián De Stefano fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py, firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada".

De esta manera, la vicepresidenta opinó sobre la denuncia realizada por la AFI, según la cual un grupo de ex funcionarios y empresarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el actual intendente de La Plata, Julio Garro, prefabricaron pruebas para armar causas judiciales en perjuicio de sindicalistas de la UOCRA, especialmente Juan Pablo "Pata" Medina.

La denuncia, presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, explicó que el 23 de diciembre pasado "una de las áreas de este organismo, en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso, informó el hallazgo de sendos archivos audiovisuales" supuestamente correspondientes al 15 de junio de 2017.

En esa reunión estuvieron Marcelo Jaworski, director de la empresa COPTERO; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense; Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo provincial; Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; el senador provincial Juan Pablo Allan y el intendente Garro, entre otros.