Sandra Pitta presentó un habeas corpus para suspender el pase sanitario en todo el país

Sandra Pita, investigadora del Conicet y ex candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio que no logró ingresar al Congreso, presentó un recurso de habeas corpus en la Justicia para que se suspenda la aplicación del pase sanitario contra el Covid-19 en el país.

Según detallaron desde “Republicanos Unidos”, la agrupación de Ricardo López Murphy que integra la farmacéutica y biotecnóloga, la presentación fue realizada en la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py, pero fue derivada de inmediato a la primera instancia, al juzgado N° 13, a cargo del Luis Alberto Zelaya.

"Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad”, argumentó Sandra Pitta en el escrito, que contó con el asesoramiento del equipo legal del partido de López Murphy.

En el texto señaló que “normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio”.

El documento presentado por la científica opositora completó “sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".

La dirigente de RU, patrocinada por los abogados Juan Martín Fazio y Juan Manuel Camba, pidió ante la Justicia que el Poder Judicial deje sin efecto las restricciones impuestas por el Gobierno nacional en todo el país, con el aval de muchas provincias, que siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, ampliaron las restricciones en la lucha contra el coronavirus.

¿Para qué se estableció el pase sanitario?

Esa norma, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establece que "toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar tener un esquema de vacunación completo contra Covid-19".

Para ello deberá exhibir el certificado "ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación".

"Las actividades definidas para la acreditación del pase son: asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", se consignó en los fundamentos de la resolución indicó Ámbito.

La implementación del pase sanitario se inscribe en la estrategia de "seguir fomentando la vacunación" contra el coronavirus y para garantizar que las actividades de mayor riesgo epidemiológico "sean más seguras con la asistencia de personas" inmunizadas, remarcó el Gobierno.