Colón presentó a Falcioni: “El objetivo es ser competitivos en todos los torneos"

Colón presentó este miércoles al nuevo entrenador, Julio César Falcioni, quien avisó que en su segundo ciclo en el "Sabalero" el objetivo será "ser competitivos en todos los torneos" que dispute el elenco santafesino.

“El objetivo es ser competitivos en todos los torneos que juguemos. Tenemos la ilusión de competir, de llegar a las instancias finales de todas las competencias, vamos a defender el escudo”, manifestó Falcioni en conferencia de prensa.

Luego de su salida de Independiente, el "Emperador" reemplazará a Eduardo Domínguez en Colón, quien justamente ocupará el banco de suplentes en el conjunto de Avellaneda.

"A Eduardo lo conozco de chico y lo aprecio, lo pude dirigir en varios lados. Lo que él hizo acá es único, hizo historia. Eso no se olvida, nadie lo va olvidar. Podremos venir otros, pero yo no lo vengo a reemplazar, vengo a hacer mi trabajo con honestidad y responsabilidad. Se los dije a los jugadores, no tengo compromisos con ninguno, voy a buscar lo mejor para Colón", continuó el técnico.

En cuanto al mercado de pases, indicó: "Tanto (Facundo) Farías como el resto de los jugadores son importantes. Sé que hay contratos que terminan pronto, pero lo importante es que ellos nos ayudaran a jugar la Copa Libertadores, porque es una vidriera enorme".

"Trataremos de ir hablando con cada uno y conocer sus necesidades. A partir de ahí, tomar mejores decisiones. Hoy el plantel es corto, donde se fueron jugadores y hay muchos juveniles, tenemos que buscar las mejores posibilidades", añadió.

En esa línea, cerró: "Hablaré con Farías y buscaremos lo mejor para él. Es un jugador con 18 o 19 años y le hablan de cifras extraordinarias, le pintan los mejores colores. Se mantuvo en una línea correcta y creo que se tiene que quedar para pelear esta Copa Libertadores con Colón. Me gustaría contar con él, lo escuché hablar muy correctamente".

Falcioni tendrá su segundo ciclo en el club, después de su paso en la temporada 2006-2007, cuando dirigió 25 partidos con seis victorias, nueve empates y 10 derrotas -logró un 36 por ciento de efectividad-.





Noticias Argentinas