Sebastián Sosa Sánchez dejó Patronato y es nuevo jugador de Vélez

El delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez dejó Patronato de Paraná y se convirtió en nuevo jugador de Vélez, pese a que Colón de Santa Fe también tenía ganas de contratarlo.

El delantero de 27 años llega al Fortín a préstamo por un año con opción de compra.

Sosa Sánchez, quien ya se realizó la revisión médica, se sumará a Vélez a préstamo para suplir a Juan Martín Lucero, quien partió a Colo Colo de Chile, y Cristian Tarragona, que quedó libre.

"La gente de Colón habló una cosa de que yo había dado el sí, pero no. Cuando salió lo de Vélez me decidí por venir acá por lo que es como institución y obviamente me sedujo mucho más de que el cuerpo técnico se comunicara conmigo para contar con mis servicios", dijo Sosa Sánchez en declaraciones televisivas.

La oferta de Colón, según el atacante, "estaba bien encaminado", pero no confirmó su paso a la entidad sabalera, ya que él le dijo a su representante que tenía ganas de sumarse al "Fortín".

"Quiero seguir creciendo, con continuidad. Es una oportunidad linda. Espero ya ponerme a entrenar con el grupo y ganarme un lugar. Uno quiere llegar a un equipo que juegue cosas importantes", expresó.

Al caerse la opción de poder contar con el delantero Carlos Auzqui, cuyo pase pertenece a River y en la última temporada jugó en Talleres de Córdoba, el club de Liniers irá por Rodrigo Aliendro, de Colón, aunque en el conjunto santafecino lo quieren tentar para que se quede, dado que el equipo disputará la Copa

Libertadores.

Vélez afrontará este sábado su primer amistoso de la pretemporada, visitante a Banfield en el Florencio Sola.





Noticias Argentinas