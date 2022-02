Pol Fernández fue presentado en Boca: "En cuanto se dio la posibilidad de volver, no lo dudé"

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández fue presentado hoy como refuerzo de Boca y se mostró "muy feliz" de comenzar su tercera etapa en el club, al tiempo que se refirió a su relación con el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme.

"Con Román he hablado mucho durante este tiempo, no solo de fútbol sino también temas de la vida, queda claro que tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de volver al club, de parte mía no lo dudé", manifestó Fernández en conferencia de prensa.

Y añadió: "Estaba muy ansioso para que se dé, pero siempre me mantuve al margen porque había conversaciones de club a club en las que no tenía participación, ni poder de decisión. Estoy muy feliz de que pudieron llegar a un acuerdo y estar hoy acá".

En cuanto a su presente, continuó: "Me agarra en un muy buen momento, futbolísticamente me siento muy bien. Sé que voy a tener que hacer algunos trabajitos extras para estar a la par de los chicos, porque hicieron una muy buena pretemporada. Yo la he hecho también, pero en diciembre, por eso creo que no me va a costar".

Consultado por la posición que ocupará en el campo de juego, Fernández respondió: "Específicamente no me ha dicho (el entrenador Sebastián Battaglia) dónde me quiere. Él sabe que yo conozco todos los puestos de la mitad de la cancha. Vine para ayudar, para lo que el equipo necesite. Si me toca estar por izquierda o por derecha, para mi es indiferente, voy a tratar de aportar lo mío".

"Veo un plantel muy rico en cuanto a calidad. Seguramente vamos a querer jugar todos, todos vamos a trabajar para eso. Va a ser una linda competencia, va a hacer que nosotros seamos mejores ante los rivales. Ojalá sea un año lindo para todos, visualizo un año muy bueno", expresó el flamante refuerzo del conjunto de Battaglia.

El ex futbolista del Cruz Azul de México selló un vínculo por tres años en su nuevo ciclo en la institución, después de su polémica salida a mediados de 2020 con cruces con el Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme, quien lo llamó a comienzos de año para limar asperezas y acordar el regreso.

El mediocampista es la tercera incorporación del "Xeneize" en el mercado de pases después de las llegadas del delantero Darío Benedetto y el marcador central Nicolás Figal.





Noticias Argentinas